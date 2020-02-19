Главные новости дня: 18 февраля

Теги боруссия дортмундливерпульатлетико мадридпсжалександр кокорин

Главные новости дня: 18 февраля

Сегодня, 18 февраля, в мире футбола произошла масса интересных событий.

Стоит выделить два матча 1/8 финала Лиги Чемпионов, по итогам которых "Ливерпуль" проиграл "Атлетико", а дубль Холанда помог дортмундской "Боруссии" обыграть ПСЖ.

Верратти установил рекорд ПСЖ по количеству игр в еврокубках.

Джан подписал контракт с дортмундской "Боруссией" до 2024 года.

Лодыгин стал игроком тульского "Арсенала".

Президент "Порту" рассказал, что Касильяс намерен завершить профессиональную карьеру.

Бартомеу выступил с заявлением в связи с критикой Месси в соцсетях.

"Реал" объявил о переходе 18-летнего бразильца за 30 миллионов евро.

Появились доказательства, что Бартомеу оплачивает критику Месси в социальных сетях.

Братья Миранчуки ушли из академии "Спартака" из-за увольнения мамы.

Представлен официальный мяч финала Лиги Чемпионов 2019/20.

"Ливерпуль" уже обеспечил себе путёвку в следующий розыгрыш Лиги Чемпионов.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ливерпуль" проиграл "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов

"Ливерпуль" проиграл "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов