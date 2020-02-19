Главные новости дня: 18 февраля
Сегодня, 18 февраля, в мире футбола произошла масса интересных событий.
Стоит выделить два матча 1/8 финала Лиги Чемпионов, по итогам которых "Ливерпуль" проиграл "Атлетико", а дубль Холанда помог дортмундской "Боруссии" обыграть ПСЖ.
Верратти установил рекорд ПСЖ по количеству игр в еврокубках.
Джан подписал контракт с дортмундской "Боруссией" до 2024 года.
Лодыгин стал игроком тульского "Арсенала".
Президент "Порту" рассказал, что Касильяс намерен завершить профессиональную карьеру.
Бартомеу выступил с заявлением в связи с критикой Месси в соцсетях.
"Реал" объявил о переходе 18-летнего бразильца за 30 миллионов евро.
Появились доказательства, что Бартомеу оплачивает критику Месси в социальных сетях.
Братья Миранчуки ушли из академии "Спартака" из-за увольнения мамы.
Представлен официальный мяч финала Лиги Чемпионов 2019/20.
"Ливерпуль" уже обеспечил себе путёвку в следующий розыгрыш Лиги Чемпионов.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
главное
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Дубль Холанда помог дортмундской "Боруссии" обыграть ПСЖ в матче Лиги Чемпионов
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Верратти установил рекорд ПСЖ по количеству игр в еврокубках
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Экс-журналист "Спорт-Экспресса" раскрыл зарплаты некоторых игроков "Зенита"
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Джан подписал контракт с дортмундской "Боруссией" до 2024 года
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Лента новостей
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Главные новости дня: 18 февраля
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Робертсон прокомментировал поражение "Ливерпуля" в матче с "Атлетико"
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Ван Дейк: "У "Ливерпуля" еще есть 90 минут, чтобы все исправить"
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Менье и Верратти пропустят ответный матч с "Боруссией"
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Защитник "Локомотива" Магкеев заявил, что команда близка к оптимальной форме
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2
"Ливерпуль" проиграл "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов
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2
Дубль Холанда помог дортмундской "Боруссии" обыграть ПСЖ в матче Лиги Чемпионов
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2
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"Сочи" выложил первую фотографию Кокорина в расположении клуба
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14