Главные новости дня: 18 февраля

Сегодня, 18 февраля, в мире футбола произошла масса интересных событий.

Стоит выделить два матча 1/8 финала Лиги Чемпионов, по итогам которых "Ливерпуль" проиграл "Атлетико", а дубль Холанда помог дортмундской "Боруссии" обыграть ПСЖ.

Верратти установил рекорд ПСЖ по количеству игр в еврокубках.

Джан подписал контракт с дортмундской "Боруссией" до 2024 года.

Лодыгин стал игроком тульского "Арсенала".

Президент "Порту" рассказал, что Касильяс намерен завершить профессиональную карьеру.

Бартомеу выступил с заявлением в связи с критикой Месси в соцсетях.

"Реал" объявил о переходе 18-летнего бразильца за 30 миллионов евро.

Появились доказательства, что Бартомеу оплачивает критику Месси в социальных сетях.

Братья Миранчуки ушли из академии "Спартака" из-за увольнения мамы.

Представлен официальный мяч финала Лиги Чемпионов 2019/20.

"Ливерпуль" уже обеспечил себе путёвку в следующий розыгрыш Лиги Чемпионов.

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