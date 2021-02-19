Главные новости дня: 18 февраля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 18 февраля.
Состоялись первые матчи 1/16 финала Лиги Европы.
"Краснодар" дома неожиданно проиграл загребскому "Динамо". Киевское "Динамо" не сумело победить "Брюгге", "Шахтер" обыграл "Маккаби", "Манчестер Юнайтед" разгромил "Реал Сосьедад", а "Милан" упустил победу над "Црвеной Звездой". Все результаты дня доступны по ссылке.
ЦСКА продлил контракт с основным защитником.
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско предложил тренера, который может возглавить команду, после его ухода.
"Краснодар" неожиданно исключил из заявки вратаря Матвея Сафонова. Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев позднее назвал причину исключения голкипера.
Агент Гарета Бэйла высказался о возможном возвращении форварда в "Реал".
"Барселона" вернулась к идее назначить на пост главного тренера бывшего полузащитника команды Хави.
Супруга главного тренера "Ростова" Валерия Карпина поделилась фотографиями, на которых она позирует в пиджаке на голое тело.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Главные новости дня: 18 февраля
-
1
Фанаты киевского "Динамо" вывесили баннеры против Луческу и руководства клуба
-
1
Провал "Краснодара", феерии "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма": все результаты Лиги Европы 18 февраля
-
"Аякс" без Промеса обыграл "Лилль" в Лиге Европы
-
"Рейнджерс" Джеррарда одержал яркую победу в Лиге Европы
-
Тренер "Краснодара" назвал сроки восстановления травмированного Сафонова
-
1
"Наполи" неожиданно проиграл испанскому клубу в Лиге Европы
-
"Бенфика" и "Арсенал" не выявили победителя в матче Лиги Европы
-
"Шахтер" обыграл израильский клуб в Лиге Европы
-
2
Буффон наказан за богохульство во время матча
-
Бывший вратарь ЦСКА Чепчугов отметился очередным странным постом в соцсети
-
Российские клубы одержали 1 победу в 25 матчах еврокубков в нынешнем сезоне
-
Мусаев отреагировал на поражение "Краснодара" в матче с загребским "Динамо"
-
Известный врач озвучил плохой прогноз по травме Сафонова
-
Кассано высказался о проблемах "Ювентуса" в Лиге Чемпионов
-
2
Хабиб ответил "Барселоне", которая предложила ему перестать болеть за "Реал"
-
Жена Жиркова порадовала фанатов фото в купальнике
-
"Олимпиакос" в результативном матче победил ПСВ в Лиге Европы
-
"Янг Бойз" с хоккейным счетом обыграл "Байер"
-
"Милан" упустил победу в Лиге Европы, "Рома" выиграла в гостях
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18