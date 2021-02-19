Главные новости дня: 18 февраля

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Главные новости дня: 18 февраля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 18 февраля.

Состоялись первые матчи 1/16 финала Лиги Европы.

"Краснодар" дома неожиданно проиграл загребскому "Динамо". Киевское "Динамо" не сумело победить "Брюгге", "Шахтер" обыграл "Маккаби", "Манчестер Юнайтед" разгромил "Реал Сосьедад", а "Милан" упустил победу над "Црвеной Звездой". Все результаты дня доступны по ссылке.

ЦСКА продлил контракт с основным защитником.

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско предложил тренера, который может возглавить команду, после его ухода.

"Краснодар" неожиданно исключил из заявки вратаря Матвея Сафонова. Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев позднее назвал причину исключения голкипера.

Агент Гарета Бэйла высказался о возможном возвращении форварда в "Реал".

"Барселона" вернулась к идее назначить на пост главного тренера бывшего полузащитника команды Хави.

Супруга главного тренера "Ростова" Валерия Карпина поделилась фотографиями, на которых она позирует в пиджаке на голое тело.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Провал "Краснодара", феерии "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма": все результаты Лиги Европы 18 февраля

Провал "Краснодара", феерии "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма": все результаты Лиги Европы 18 февраля

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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