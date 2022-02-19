Главные новости дня: 18 февраля

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Главные новости дня: 18 февраля

Фото: инстаграм Холанда\Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 18 февраля.

"Лилль" сыграл вничью с "Метцом".

"Эльче" обыграл "Райо" в Ла Лиге. Победный гол забил Понсе.

"Ювентус" сыграл вничью с "Торино" в Серии А.

"Майнц" обыграл "Байер" в Бундеслиге.

"Реал" может купить Холанда и оставить его в "Боруссии".

ЦСКА объявил о трансфере Карраскаля.

Назван лучший игрок недели в Лиге Европы.

Назван лучший гол недели в Лиге Европы.

"Спартак" заявил на сезон ещё одного новичка.

"Реал" предварительно договорился с Холандом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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"Эльче" обыграл "Райо" в Ла Лиге. Победный гол забил Понсе

"Эльче" обыграл "Райо" в Ла Лиге. Победный гол забил Понсе

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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