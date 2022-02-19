Главные новости дня: 18 февраля

Фото: инстаграм Холанда\Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 18 февраля.

"Лилль" сыграл вничью с "Метцом".

"Эльче" обыграл "Райо" в Ла Лиге. Победный гол забил Понсе.

"Ювентус" сыграл вничью с "Торино" в Серии А.

"Майнц" обыграл "Байер" в Бундеслиге.

"Реал" может купить Холанда и оставить его в "Боруссии".

ЦСКА объявил о трансфере Карраскаля.

Назван лучший игрок недели в Лиге Европы.

Назван лучший гол недели в Лиге Европы.

"Спартак" заявил на сезон ещё одного новичка.

"Реал" предварительно договорился с Холандом.

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