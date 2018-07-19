Главные новости дня: 18 июля

Резюмируем главные итоги завершившегося дня - среды, 18-го июля.

И сразу же о ЧМ-2018: специалисты продолжают подводить итоги завершившегося в России турнира. Так, свои символические сборные мундиаля представили ESPN и болельщики.

На клубном уровне официально подтвержденных громких трансферов сегодня не состоялось. Однако стоит упомянуть о возвращении Джанфранко Дзолы в "Челси", анонсировании Флорентино Пересом громких трансферов в "Реал", который сегодня уже презентовал Альваро Одриосолу своим игроком, и печальной новости из "Ливерпуля" - полузащитник "красных" Алекс Окслейд-Чемберлен из-за травмы может пропустить весь предстоящий сезон.

В ближайшее же время могут быть завершены сделки по трансферам:

Алиссона из "Ромы" в "Ливерпуль"

Тибо Куртуа из "Челси" в "Реал"

Набиля Фекира из "Лиона" в "Ливерпуль"

Александра Головина из ЦСКА в "Челси"

Николы Калинича из "Милана" в "Атлетико"

Из наиболее громких слухов выделим:

Леонардо Бонуччи решил сменить "Милан" на ПСЖ

Диего Годин сделал выбор между "Атлетико" и "Ювентусом"

Неймар просит руководство ПСЖ подписать хавбека "Реала"

Алекс Сандро определился со своим будущим

Флорентино Перес готов потратить 300 миллионов евро на покупку четырех игроков

Этим летом "Барселона" была готова заплатить 30 миллионов евро за Александра Головина

Жозе Моуринью заинтересован в подписании двух ведущих игроков "Баварии"

Криштиану Роналду хочет видеть в "Ювентусе" игрока "Атлетико"

"Зенит" нацелился на воспитанника "Реала"

Тьяго Алькантара отказал "Реалу" ради "Барселоны"

Поль Погба хочет вернуться в "Ювентус"

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