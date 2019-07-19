Главные новости дня: 18 июля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 18 июля.
"Спартак" совершил второй летний трансфер, подписав хавбека "Ростова" Резиуана Мирзова.
"Ювентус" объявил о трансфере защитника Маттейса де Лигта, который в прошлом году был признан лучшим игроком игроком в мире.
Также в "Ювентус" может перейти форвард ПСЖ Неймар. Его отец собирается провести переговоры с туринским клубом. Впрочем, "Барселона" также не оставляет попыток купить Неймара.
"Спартак" и ЦСКА ведут переговоры по трансферу форварда "Интера" Георге Пушкаша.
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба, скорее всего, не перейдет в "Реал". При этом на хавбека по-прежнему претендует "Ювентус".
"Марсель" интересуется нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой, но клубы не могут договориться.
"Реал" близок к переходу хавбека "Сарагосы" Альберто Соро.
"Манчестер Юнайтед" сделал "Арсеналу" конкретное предложение по трансферу Пьеру-Эмерику Обамеянга.
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"Спартак" нацелился на хавбека сборной Марокко, играющего в Бундеслиге
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Определился соперник тульского "Арсенала" во 2-м раунде квалификации Лиги Европы
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"Реал" получит половину суммы от трансфера Эрмосо в "Атлетико"
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Клопп рассказал, как Милнер мотивирует партнеров по "Ливерпулю"
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"Локомотив" предложил 12 миллионов евро за хавбека сборной Перу
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"Милан" нацелился на аргентинского полузащитника
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"Хетафе" арендовал игрока "Барселоны"
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"Пюник" Тарханова вышел во 2-й раунд квалификации Лиги Европы
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"Манчестер Юнайтед" сделал "Арсеналу" предложение по трансферу Обамеянга
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"Спартак" нацелился на хавбека сборной Марокко, играющего в Бундеслиге
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1
Ибрагимович вновь похвалил сам себя
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"Ювентус" предложил трех игроков в обмен на Погба
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"Галатасарай" объявил о переходе хавбека сборной Кот-д'Ивуара
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"Реал" отправил Винисиуса и Родриго во вторую команду
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"Реал" согласовал трансфер испанского хавбека
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Определился соперник тульского "Арсенала" во 2-м раунде квалификации Лиги Европы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16