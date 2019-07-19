Главные новости дня: 18 июля

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Главные новости дня: 18 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 18 июля.

"Спартак" совершил второй летний трансфер, подписав хавбека "Ростова" Резиуана Мирзова.

"Ювентус" объявил о трансфере защитника Маттейса де Лигта, который в прошлом году был признан лучшим игроком игроком в мире.

Также в "Ювентус" может перейти форвард ПСЖ Неймар. Его отец собирается провести переговоры с туринским клубом. Впрочем, "Барселона" также не оставляет попыток купить Неймара.

"Спартак" и ЦСКА ведут переговоры по трансферу форварда "Интера" Георге Пушкаша.

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба, скорее всего, не перейдет в "Реал". При этом на хавбека по-прежнему претендует "Ювентус".

"Марсель" интересуется нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой, но клубы не могут договориться.

"Реал" близок к переходу хавбека "Сарагосы" Альберто Соро.

"Манчестер Юнайтед" сделал "Арсеналу" конкретное предложение по трансферу Пьеру-Эмерику Обамеянга.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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"Манчестер Юнайтед" сделал "Арсеналу" предложение по трансферу Обамеянга

"Манчестер Юнайтед" сделал "Арсеналу" предложение по трансферу Обамеянга

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