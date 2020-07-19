Главные новости дня: 18 июля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 18 июля.
"Арсенал" выбил "Манчестер Сити" из Кубка Англии.
"Милан" разгромил "Болонью" в матче Серии А.
Жорже Жезуш вернулся в "Бенфику".
"Локомотив" согласовал трансфер Жасура Жалолиддинова.
"Химки" исключили возможное сотрудничество со "Спартаком".
Владимир Габулов заразился коронавирусом.
Назван размер трансферного бюджета "Спартака" на лето.
"Лилль" вступил в борьбу за Самюэля Жиго.
"Барселона" готова обменять Филиппе Коутиньо на 21-летнего хавбека "Арсенала".
"Зенит" готовит предложение по защитнику "Ливерпуля" Деяну Ловрену.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
главное
-
"Арсенал" выбил "Манчестер Сити" из Кубка Англии
-
"Барселона" готова обменять Коутиньо на 21-летнего хавбека "Арсенала"
-
"Зенит" интересуется бразильским защитником
-
Болельщики "Спартака" обрисовали Санкт-Петербург аббревиатурой СБГТ, которая совмещает СБГ и ЛГБТ
-
Журналист Егоров оценил вероятность перехода Джикии в "Локомотив"
Лента новостей
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Главные новости дня: 18 июля
-
"Арсенал" установил рекорд по выходам в финал Кубка Англии
-
"Милан" разгромил "Болонью" в матче Серии А
-
Арбитр Федотов: "Турбин отнял 30 миллионов у ЦСКА и подарил их "Локомотиву"
-
Черышев пропустит матч с "Севильей" из-за травмы
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"Локомотив" не собирается покупать Лаксальта
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1
"Арсенал" выбил "Манчестер Сити" из Кубка Англии
-
"Зенит" готовит предложение по защитнику "Ливерпуля" Ловрену
-
Осимхен ради "Наполи" отказал двум клубам АПЛ
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Дзюба чаще всех в этом сезоне РПЛ попадал в офсайды
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2
"Барселона" готова обменять Коутиньо на 21-летнего хавбека "Арсенала"
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"Кальяри" и "Сассуоло" не выявили победителя в матче Серии А
-
"Лилль" вступил в борьбу за Жиго
-
Бэйл попросил Зидана не вызывать его на матч против "Леганеса"
-
"Зенит" интересуется бразильским защитником
-
"Норвич" проиграл "Бернли" в матче АПЛ
-
Жардим и Эмери в списке кандидатов на пост тренера "Фламенго"
-
Болельщики "Спартака" обрисовали Санкт-Петербург аббревиатурой СБГТ, которая совмещает СБГ и ЛГБТ
-
Касорла может перейти в "Аль-Садд" Хави
-
"Валенсия" выставила на продажу капитана команды Парехо. Он готов рассмотреть предложения только пяти клубов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18