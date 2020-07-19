Главные новости дня: 18 июля

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Главные новости дня: 18 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 18 июля.

"Арсенал" выбил "Манчестер Сити" из Кубка Англии.

"Милан" разгромил "Болонью" в матче Серии А.

Жорже Жезуш вернулся в "Бенфику".

"Локомотив" согласовал трансфер Жасура Жалолиддинова.

"Химки" исключили возможное сотрудничество со "Спартаком".

Владимир Габулов заразился коронавирусом.

Назван размер трансферного бюджета "Спартака" на лето.

"Лилль" вступил в борьбу за Самюэля Жиго.

"Барселона" готова обменять Филиппе Коутиньо на 21-летнего хавбека "Арсенала".

"Зенит" готовит предложение по защитнику "Ливерпуля" Деяну Ловрену.  

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Милан" разгромил "Болонью" в матче Серии А

"Милан" разгромил "Болонью" в матче Серии А

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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