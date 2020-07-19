Главные новости дня: 18 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 18 июля.

"Арсенал" выбил "Манчестер Сити" из Кубка Англии.

"Милан" разгромил "Болонью" в матче Серии А.

Жорже Жезуш вернулся в "Бенфику".

"Локомотив" согласовал трансфер Жасура Жалолиддинова.

"Химки" исключили возможное сотрудничество со "Спартаком".

Владимир Габулов заразился коронавирусом.

Назван размер трансферного бюджета "Спартака" на лето.

"Лилль" вступил в борьбу за Самюэля Жиго.

"Барселона" готова обменять Филиппе Коутиньо на 21-летнего хавбека "Арсенала".

"Зенит" готовит предложение по защитнику "Ливерпуля" Деяну Ловрену.

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