Главные новости дня: 18 июля

Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 18 июля.

Источник: Мбаппе летом перейдет в "Реал".

"Спартак" разгромил "Химки" в матче Кубка Париматч Премьер и выиграл турнир.

Лангле может перейти в клуб АПЛ.

Эми Мартинес: "Я готов умереть за Месси".

"Челси" хочет обменятся игроками с "Баварией".

Экс-футболист "Спартака" сменил гражданство, чтобы выступать за сборную Азербайджана.

Куман назвал свои ожидания от сезона "Барселоны".

Семак стал самым титулованным тренером в истории "Зенита".

"Барселона" определилась со стратегией по трансферу Санчеша.

Рангнику предложили возглавить сборную России. Тренер ответил.

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