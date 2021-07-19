Главные новости дня: 18 июля
Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 18 июля.
Источник: Мбаппе летом перейдет в "Реал".
"Спартак" разгромил "Химки" в матче Кубка Париматч Премьер и выиграл турнир.
Лангле может перейти в клуб АПЛ.
Эми Мартинес: "Я готов умереть за Месси".
"Челси" хочет обменятся игроками с "Баварией".
Экс-футболист "Спартака" сменил гражданство, чтобы выступать за сборную Азербайджана.
Куман назвал свои ожидания от сезона "Барселоны".
Семак стал самым титулованным тренером в истории "Зенита".
"Барселона" определилась со стратегией по трансферу Санчеша.
Рангнику предложили возглавить сборную России. Тренер ответил.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18