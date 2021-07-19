Главные новости дня: 18 июля

Теги килиан мбаппелионель мессироссия

Главные новости дня: 18 июляФото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 18 июля.

Источник: Мбаппе летом перейдет в "Реал".

"Спартак" разгромил "Химки" в матче Кубка Париматч Премьер и выиграл турнир.

Лангле может перейти в клуб АПЛ. 

Эми Мартинес: "Я готов умереть за Месси".

"Челси" хочет обменятся игроками с "Баварией".

Экс-футболист "Спартака" сменил гражданство, чтобы выступать за сборную Азербайджана

Куман назвал свои ожидания от сезона "Барселоны".

Семак стал самым титулованным тренером в истории "Зенита"

"Барселона" определилась со стратегией по трансферу Санчеша.

Рангнику предложили возглавить сборную России. Тренер ответил.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" разгромил "Химки" в матче Кубка Париматч Премьер и выиграл турнир

"Спартак" разгромил "Химки" в матче Кубка Париматч Премьер и выиграл турнир

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов