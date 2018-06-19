Главные новости дня: 18 июня
В понедельник, 18 июня, прошёл пятый день Чемпионата Мира 2018 года. Календарь предусматривал три матча и открывали программу сборные Швеции и Южной Кореи. В этом поединке гол был забит всего один и тот с пенальти. А его автор Андреас Гранквист признан лучшим игроком этой не самой яркой встречи.
Отчёт о матче Швеция - Южная Корея
Видеообзор матча Швеция - Южная Корея
Далее следовала игра заведомо неравных соперников - Бельгия проверяла на прочность Панаму. Безусловно, разница в классе между командами колоссальная, но аутсайдер обошёлся всего тремя пропущенными голами и это уже для них неплохо. Ну а лучшим игроком матча стал автор дубля Ромелу Лукаку.
Отчёт о матче Бельгия - Панама
Видеообзор матча Бельгия - Панама
Закрывал игровой день поединок между сборными Англии и Туниса. Команда "трёх львов" сумела дожать соперника, однако это им далось, мягко говоря, не просто. Африканцы смотрелись достойно, а европейцы транжирили момент за моментом, но сыграл фактор Харри Кейна, которого и признали лучшим игроком матча.
Видеообзор матча Тунис - Англия
Полным ходом идёт подготовка к матчу сборных России и Египта. Лидер "фараонов" Мохамед Салах перед игрой тренировался без ограничений, а тренеры Станислав Черчесов и Эктор Купер делились ожиданиями от важной встречи.
Были в понедельник и неприятные истории, и весёлые. Так, к первой категории стоит отнести труп, найденный в квартире защитника "Локомотива" Соломона Кверквелии, загоревшийся двигатель самолёта, в котором летели игроки сборной Саудовской Аравии, а также отчисление Николы Калинича из национальной команды Хорватии. Во второй категории - качественный троллинг Неймара в исполнении легендарного Эрика Кантона.
Что касается клубного футбола, то отметим назначение Синиши Михайловича на пост главного тренера "Спортинга", продление контракта между "Ромой" и Эусебио Ди Франческо, а также аналогичный процесс между "Атлетико" и Антуаном Гризманном.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Россия
|1
|3
|2
|Уругвай
|1
|3
|3
|Египет
|1
|0
|4
|Саудовская Аравия
|1
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|1
|3
|2
|Португалия
|1
|1
|3
|Испания
|1
|1
|4
|Марокко
|1
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|1
|3
|2
|Дания
|1
|3
|3
|Австралия
|1
|0
|4
|Перу
|1
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|1
|3
|2
|Исландия
|1
|1
|3
|Аргентина
|1
|1
|4
|Нигерия
|1
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Сербия
|1
|3
|2
|Бразилия
|1
|1
|3
|Швейцария
|1
|1
|4
|Коста-Рика
|1
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|1
|3
|2
|Мексика
|1
|3
|3
|Южная Корея
|1
|0
|4
|Германия
|1
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|1
|3
|2
|Англия
|1
|3
|3
|Тунис
|1
|0
|4
|Панама
|1
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Польша
|0
|0
|2
|Сенегал
|0
|0
|3
|Колумбия
|0
|0
|4
|Япония
|0
|0