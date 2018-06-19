Главные новости дня: 18 июня

В понедельник, 18 июня, прошёл пятый день Чемпионата Мира 2018 года. Календарь предусматривал три матча и открывали программу сборные Швеции и Южной Кореи. В этом поединке гол был забит всего один и тот с пенальти. А его автор Андреас Гранквист признан лучшим игроком этой не самой яркой встречи.

Отчёт о матче Швеция - Южная Корея

Видеообзор матча Швеция - Южная Корея

Далее следовала игра заведомо неравных соперников - Бельгия проверяла на прочность Панаму. Безусловно, разница в классе между командами колоссальная, но аутсайдер обошёлся всего тремя пропущенными голами и это уже для них неплохо. Ну а лучшим игроком матча стал автор дубля Ромелу Лукаку.

Отчёт о матче Бельгия - Панама

Видеообзор матча Бельгия - Панама

Закрывал игровой день поединок между сборными Англии и Туниса. Команда "трёх львов" сумела дожать соперника, однако это им далось, мягко говоря, не просто. Африканцы смотрелись достойно, а европейцы транжирили момент за моментом, но сыграл фактор Харри Кейна, которого и признали лучшим игроком матча.

Отчёт о матче Тунис - Англия

Видеообзор матча Тунис - Англия

Полным ходом идёт подготовка к матчу сборных России и Египта. Лидер "фараонов" Мохамед Салах перед игрой тренировался без ограничений, а тренеры Станислав Черчесов и Эктор Купер делились ожиданиями от важной встречи.

Были в понедельник и неприятные истории, и весёлые. Так, к первой категории стоит отнести труп, найденный в квартире защитника "Локомотива" Соломона Кверквелии, загоревшийся двигатель самолёта, в котором летели игроки сборной Саудовской Аравии, а также отчисление Николы Калинича из национальной команды Хорватии. Во второй категории - качественный троллинг Неймара в исполнении легендарного Эрика Кантона.

Что касается клубного футбола, то отметим назначение Синиши Михайловича на пост главного тренера "Спортинга", продление контракта между "Ромой" и Эусебио Ди Франческо, а также аналогичный процесс между "Атлетико" и Антуаном Гризманном.

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