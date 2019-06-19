Главные новости дня: 18 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 18 июня.

Сборная Чили разгромила Японию в матче Кубка Америки-2019.

РПЛ может отказаться от расширения лиги до 18 клубов.

Глушаков, Мелкадзе и Тимофеев летом покинут "Спартак". В этом случае клуб должен будет выплатить Глушакову 100 миллионов рублей за досрочное расторжение контракта.

Полиция задержала Платини в рамках дела о коррупции. Из-за этого Катар может лишиться права на проведение ЧМ-2022.

Стало известно, когда Кокорина и Мамаева этапируют в колонию.

Родри решил покинуть "Атлетико". Им интересуются 4 топ-клуба.

"Локомотив" объявил о переходе бразильского защитника.

"Краснодар" нацелился на полузащитника "Фейеноорда" Вильена.

"Милан" может пропустить Лигу Европы-2019/20, чтобы избежать наказания за нарушение ФФП.

Анюков может стать играющим тренером в "Зените".

Де Лигт не хочет переходить в "Барселону".

"Челси" договорился о контракте с главным тренером "Дерби Каунти" Лэмпардом.

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