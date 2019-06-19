Главные новости дня: 18 июня

Теги спартак москваденис глушаковчелсифрэнк лэмпардмаурицио сарри

Главные новости дня: 18 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 18 июня.

Сборная Чили разгромила Японию в матче Кубка Америки-2019.

РПЛ может отказаться от расширения лиги до 18 клубов.

Глушаков, Мелкадзе и Тимофеев летом покинут "Спартак". В этом случае клуб должен будет выплатить Глушакову 100 миллионов рублей за досрочное расторжение контракта.

Полиция задержала Платини в рамках дела о коррупции. Из-за этого Катар может лишиться права на проведение ЧМ-2022.

Стало известно, когда Кокорина и Мамаева этапируют в колонию.

Родри решил покинуть "Атлетико". Им интересуются 4 топ-клуба.

"Локомотив" объявил о переходе бразильского защитника.

"Краснодар" нацелился на полузащитника "Фейеноорда" Вильена.

"Милан" может пропустить Лигу Европы-2019/20, чтобы избежать наказания за нарушение ФФП.

Анюков может стать играющим тренером в "Зените".

Де Лигт не хочет переходить в "Барселону".

"Челси" договорился о контракте с главным тренером "Дерби Каунти" Лэмпардом.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
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