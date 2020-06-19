Главные новости дня: 18 июня

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Главные новости дня: 18 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 18 июня.

"Реал" разгромил "Валенсию" в матче Примеры.

Опубликован полный календарь Евро-2020.

Названа дата начала группового этапа следующего розыгрыша Лиги Чемпионов.

УЕФА разрешил проводить международные матчи на "Ахмат Арене".

"Ротор" получил лицензию для участия в РПЛ.

Тимо Вернер перешёл в "Челси".

"Монако" назвал имя нового спортивного директора.

Нулевым зараженным коронавирусом в "Ростове" стал хавбек Хорен Байрамян.

"Бавария" продлила аренду Филлипе Коутиньо до конца сезона.

"Сельта" готова выкупить Федора Смолова, но при одном условии.

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Metaratings: "Сельта" готова выкупить Смолова, но при одном условии

Metaratings: "Сельта" готова выкупить Смолова, но при одном условии

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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