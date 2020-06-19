Главные новости дня: 18 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 18 июня.

"Реал" разгромил "Валенсию" в матче Примеры.

Опубликован полный календарь Евро-2020.

Названа дата начала группового этапа следующего розыгрыша Лиги Чемпионов.

УЕФА разрешил проводить международные матчи на "Ахмат Арене".

"Ротор" получил лицензию для участия в РПЛ.

Тимо Вернер перешёл в "Челси".

"Монако" назвал имя нового спортивного директора.

Нулевым зараженным коронавирусом в "Ростове" стал хавбек Хорен Байрамян.

"Бавария" продлила аренду Филлипе Коутиньо до конца сезона.

"Сельта" готова выкупить Федора Смолова, но при одном условии.

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