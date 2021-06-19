Главные новости дня: 18 июня

Фото: инстаграм сборной Испании/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 18 июня.

Англия не смогла обыграть Шотландию в матче Евро-2020.

УЕФА решил не проводить в Беларусси мероприятия под своей эгидой.

Погба может перейти в "ПСЖ".

Хорватия не сумела обыграть Чехию в матче Евро-2020.

Стало известно, когда Варан объявит об уходе из "Реала".

Эриксена выписали из больницы после операции на сердце.

"Шахтер" объявил о трансфере форварда "Аякса".

Экс-тренер сборной Испании возглавил "Гранаду".

Швеция одолела Словакию на Евро-2020 благодаря голу с пенальти.

Официально: Бускетс вылечился от коронавируса.

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