Главные новости дня: 18 июня

Теги чемпионат европысерхио бускетскристиан эриксен

Главные новости дня: 18 июняФото: инстаграм сборной Испании/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 18 июня.

Англия не смогла обыграть Шотландию в матче Евро-2020.

УЕФА решил не проводить в Беларусси мероприятия под своей эгидой.

Погба может перейти в "ПСЖ".

Хорватия не сумела обыграть Чехию в матче Евро-2020.

Стало известно, когда Варан объявит об уходе из "Реала".

Эриксена выписали из больницы после операции на сердце.

"Шахтер" объявил о трансфере форварда "Аякса".

Экс-тренер сборной Испании возглавил "Гранаду".

Швеция одолела Словакию на Евро-2020 благодаря голу с пенальти.

Официально: Бускетс вылечился от коронавируса.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Минимальная победа Швеции и две ничьи в группе D: все результаты Евро-2020 18 июня

Минимальная победа Швеции и две ничьи в группе D: все результаты Евро-2020 18 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов