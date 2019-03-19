Главные новости дня: 18 марта

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Главные новости дня: 18 марта

Сегодня в мире футбола произошло немало интересных событий.

Ванда Нара анонсировала перемирие между Икарди и "Интером", однако клуб готов расстаться с ним за 80 миллионов евро.

Уткин указал на грубую судейскую ошибку в матче "Спартак" - "Зенит" и призвал ввести в РПЛ систему VAR.

Адвокат: врач "Зенита" не получил разрешение на посещение Кокорина.

УЕФА открыла дисциплинарное дело в отношении Роналду.

Месси установил клубный рекорд "Барселоны", а Луис Суарес повторил исторический рекорд Примеры.

Пике ответил болельщикам, мечтающим о требле "Барселоны".

"Челси" отказал "Реалу" в трансфере Азара.

"Интер" готов расстаться с Икарди за 80 миллионов евро.

ПСЖ хочет купить Гризманна и расстаться с Буффоном, Алвесом и Кавани.

Роналду открыл в Испании клинику по пересадке волос.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru

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9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 31 42
10 Лестер Сити Лестер Сити 31 41
11 Эвертон Эвертон 31 40
12 Борнмут Борнмут 31 38
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14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 30 33
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 29 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 30 30
17 Бернли Бернли 31 30
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