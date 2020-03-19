Главные новости дня: 18 марта
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 18 марта.
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси выдвинул серьезное требование руководству клуба.
В английской Премьер-лиге рассматривают идею, как доиграть чемпионат в условиях эпидемии коронавируса.
Нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес может перейти в "Барселону". В обратном направлении могут отправиться Артур Рамос или Усман Дембеле.
В РПЛ определили возможные даты возобновления сезона.
Английские клубы могут "попасть" на крупные суммы, если сезон не возобновится.
Клубы АПЛ хотят купить нападающего ЦСКА Федора Чалова. На форварда сразу три претендента.
Невеста Криштиану Роналду нарушила карантин. Теперь ее обвиняют в халатном отношении к здоровью португальца.
Издание The Telegraph определило лучших игроков сезона в АПЛ.
Екатерина Бабкова, которая была свидетельницей в деле Кокорина-Мамаева, попала в еще одну громкую историю.
Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович объявил войну коронавирусу.
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Лента новостей
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Главные новости дня: 18 марта
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В УЕФА прокомментировали информацию о признании чемпионами нынешних лидеров чемпионатов
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Владелец "Фиорентины" рассказал о количестве зараженных коронавирусом в клубе
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Дибала похвастался огромной коллекцией маек, полученных от других футболистов
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Рамос похвастался мускулатурой, проработанной во время карантина
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Врач "Спартака" рассказал о состоянии травмированных игроков
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"Братство". Братья Миранчуки поздравили травмированного Тарасова с днем рождения
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"Ювентус" готов заплатить крупную сумму за защитника "Милана"
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Появились фотографии новой выездной формы "Ливерпуля" на следующий сезон
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Девушка игрока "Ювентуса", заболевшая коронавирусом, сообщила о беременности
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В итальянском клубе сообщили о 15 зараженных коронавирусом
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Погба тренировался в футболке "Ювентуса", чтобы поддержать Италию в борьбе с коронавирусом
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"Ювентус" и "Челси" могут поменяться полузащитниками
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Свидетельница по делу Кокорина-Мамаева попала скандал с врачами
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Сане рассказал, как проходит его восстановление после разрыва "крестов"
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"Манчестер Сити" предложил Стерлингу огромную зарплату
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"Ювентус" предпримет особые меры, чтобы защитить главного тренера от коронавируса
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Неймар и Силва покинули расположение ПСЖ из-за коронавируса
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Форвард "Спартака" помещен в карантин из-за коронавируса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18