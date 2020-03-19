Главные новости дня: 18 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 18 марта.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси выдвинул серьезное требование руководству клуба.

В английской Премьер-лиге рассматривают идею, как доиграть чемпионат в условиях эпидемии коронавируса.

Нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес может перейти в "Барселону". В обратном направлении могут отправиться Артур Рамос или Усман Дембеле.

В РПЛ определили возможные даты возобновления сезона.

Английские клубы могут "попасть" на крупные суммы, если сезон не возобновится.

Клубы АПЛ хотят купить нападающего ЦСКА Федора Чалова. На форварда сразу три претендента.

Невеста Криштиану Роналду нарушила карантин. Теперь ее обвиняют в халатном отношении к здоровью португальца.

Издание The Telegraph определило лучших игроков сезона в АПЛ.

Екатерина Бабкова, которая была свидетельницей в деле Кокорина-Мамаева, попала в еще одну громкую историю.

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович объявил войну коронавирусу.

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