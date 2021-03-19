Главные новости дня: 18 марта
Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 18 марта.
Состоялись три матча 23-го тура Российской Премьер-Лиге. "Спартак" уничтожил "Урал", "Динамо" совершило суперкамбэк в матче с "Краснодаром", "Локомотив" был сильнее "Уфы".
Состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. "Манчестер Юнайтед" прошел "Милан", "Тоттенхэм" сенсационно вылетел, "Шахтер" вновь проиграл "Роме", "Вильярреал" повторно обыграл киевское "Динамо". Все результаты дня доступны по ссылке.
Определились все участники 1/4 финала Лиги Европы.
Испанская модель Ирен Гарсия Морено призналась, что у нее были отношения с полузащитником "Ростова" Павлом Мамаевым.
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, скорее всего, будет уволен со своего поста.
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси может получить пожизненный контракт с клубом.
Форвард "Реала" Эден Азар может завершить карьеру.
Наставник сборной России Станислав Черчесов обзавёлся двумя новыми машинами.
"Манчестер Юнайтед" отказался от варианта с нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18