Главные новости дня: 18 марта

Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 18 марта.

Состоялись три матча 23-го тура Российской Премьер-Лиге. "Спартак" уничтожил "Урал", "Динамо" совершило суперкамбэк в матче с "Краснодаром", "Локомотив" был сильнее "Уфы".

Состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. "Манчестер Юнайтед" прошел "Милан", "Тоттенхэм" сенсационно вылетел, "Шахтер" вновь проиграл "Роме", "Вильярреал" повторно обыграл киевское "Динамо". Все результаты дня доступны по ссылке.

Определились все участники 1/4 финала Лиги Европы.

Испанская модель Ирен Гарсия Морено призналась, что у нее были отношения с полузащитником "Ростова" Павлом Мамаевым.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, скорее всего, будет уволен со своего поста.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси может получить пожизненный контракт с клубом.

Форвард "Реала" Эден Азар может завершить карьеру.

Наставник сборной России Станислав Черчесов обзавёлся двумя новыми машинами.

"Манчестер Юнайтед" отказался от варианта с нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду.

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