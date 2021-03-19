Главные новости дня: 18 марта

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Главные новости дня: 18 марта

Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен 

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 18 марта.

Состоялись три матча 23-го тура Российской Премьер-Лиге. "Спартак" уничтожил "Урал", "Динамо" совершило суперкамбэк в матче с "Краснодаром", "Локомотив" был сильнее "Уфы".

Состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. "Манчестер Юнайтед" прошел "Милан", "Тоттенхэм" сенсационно вылетел, "Шахтер" вновь проиграл "Роме", "Вильярреал" повторно обыграл киевское "Динамо". Все результаты дня доступны по ссылке.

Определились все участники 1/4 финала Лиги Европы.

Испанская модель Ирен Гарсия Морено призналась, что у нее были отношения с полузащитником "Ростова" Павлом Мамаевым.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, скорее всего, будет уволен со своего поста.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси может получить пожизненный контракт с клубом.

Форвард "Реала" Эден Азар может завершить карьеру.

Наставник сборной России Станислав Черчесов обзавёлся двумя новыми машинами.

"Манчестер Юнайтед" отказался от варианта с нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду

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Позор "Тоттенхэма", вылеты "Шахтера" и "Динамо": все результаты Лиги Европы 18 марта

Позор "Тоттенхэма", вылеты "Шахтера" и "Динамо": все результаты Лиги Европы 18 марта

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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