Главные новости дня: 18 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 18 марта.

Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы.

Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги конференций.

Россия не опустится ниже 10-го места в таблице коэффициентов УЕФА по итогам сезона.

Спортивный арбитражный суд вынес решение по апелляции РФС.

Назван лучший игрок недели в Лиге Европы.

Эран Захави признан лучшим игроком недели в Лиге Конференций.

Себастьян Шиманьски близок к уходу из "Динамо".

Ральф Рангник может недоработать до конца сезона.

Криштиану Роналду не покинет "Манчестер Юнайтед", если клуб не сможет выйти в Лигу Чемпионов.

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