Главные новости дня: 18 марта

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Главные новости дня: 18 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 18 марта.

Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы.

Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги конференций.

Россия не опустится ниже 10-го места в таблице коэффициентов УЕФА по итогам сезона.

Спортивный арбитражный суд вынес решение по апелляции РФС.

Назван лучший игрок недели в Лиге Европы.

Эран Захави признан лучшим игроком недели в Лиге Конференций.

Себастьян Шиманьски близок к уходу из "Динамо".

Ральф Рангник может недоработать до конца сезона.

Криштиану Роналду не покинет "Манчестер Юнайтед", если клуб не сможет выйти в Лигу Чемпионов.

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Матч между "Бохумом" и гладбахской "Боруссией" прерван: названа причина

Матч между "Бохумом" и гладбахской "Боруссией" прерван: названа причина

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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