Главные новости дня: 18 марта
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 18 марта.
Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Чемпионов.
Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы.
Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги конференций.
Россия не опустится ниже 10-го места в таблице коэффициентов УЕФА по итогам сезона.
Спортивный арбитражный суд вынес решение по апелляции РФС.
Назван лучший игрок недели в Лиге Европы.
Эран Захави признан лучшим игроком недели в Лиге Конференций.
Себастьян Шиманьски близок к уходу из "Динамо".
Ральф Рангник может недоработать до конца сезона.
Криштиану Роналду не покинет "Манчестер Юнайтед", если клуб не сможет выйти в Лигу Чемпионов.
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Лента новостей
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Главные новости дня: 18 марта
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Тренер "Сан Лоренцо" осудил фанатов ПСЖ за свист в адрес Месси
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Языджи получил вызов в сборную Турции на стыки ЧМ-2022
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"Вулверхэмптон" в результативном матче уступил "Лидсу"
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"Сент-Этьен" сыграл вничью с "Труа"
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"Атлетик" и "Хетафе" не выявили победителя в матче Ла Лиги
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"Дженоа" переиграл "Торино", "Сассуоло" разгромил "Специю"
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Месси может пропустить матч с "Монако"
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Матч между "Бохумом" и гладбахской "Боруссией" прерван: названа причина
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Де Хеа высказался о вылете "Манчестер Юнайтед" из Лиги Чемпионов
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Футболисты "Сочи" сами убирали снег перед тренировкой
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Тен Хаг прокомментировал возможное назначение в "Манчестер Юнайтед"
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Шиманьски близок к уходу из "Динамо"
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"Бенфика" назвала стоимость Нуньеса
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Невилл предложил "Манчестер Юнайтед" кандидата на пост тренера
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Четыре воспитанника "Локомотива" тренируются с первой командой
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Роналду не покинет "Манчестер Юнайтед", если клуб не сможет выйти в Лигу Чемпионов
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"Ростов" отправился на матч против "Динамо" на поезде. Футболисты ужинают мандаринами
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Стали известны сроки восстановления Деста
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Рангник может недоработать до конца сезона
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18