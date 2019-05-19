Главные новости дня: 18 мая

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 18 мая.

В этот день в рамках 29-го тура чемпионата России состоялись три матча. Сначала "Оренбург" в гостях обыграл "Уфу", а затем столичные ЦСКА и "Спартак" добыли победы над "Ахматом" и "Крыльями Советов" соответственно.

Тем временем, в Англии определился обладатель Кубка страны. Им стал "Манчестер Сити", который переписал историю английского футбола.

В итальянской Серии А прошли три поединка. Их видеообзоры доступны здесь.

В Испании в субботу состоялись 8 из 10 матчей заключительного тура Примеры. С результатами можно ознакомиться здесь, здесь и здесь. Видео - здесь, здесь и здесь.

Также сегодня определился победитель Бундеслиги. В седьмой раз подряд "Серебряная салатница" досталась "Баварии". Обзор других встреч - здесь.

Во Франции команды играли одновременно и натворили много интересного. Особенно порадовал россиянин Александр Головин - у него гол и ассист. Обзор 37-го тура Лиги 1 - здесь.

В первом матче плей-офф чемпионата Голландии за путёвку в Лигу Европы "Витесс" потерпел поражение от "Гронингена".

Португалия также узнала чемпиона. Титул вернулся в Лиссабон. Его обладатель - "Бенфика".

Между тем, стало известно, кто был инициатором ухода Массимилиано Аллегри из "Ювентуса". Сам тренер рассматривает два варианта касательно своего будущего. А Криштиану Роналду определился со своим фаворитом на пост наставника "старой синьоры".

А ещё Серхио Рамос выступил против перехода Поля Погба в "Реал", агент Антуана Гризманна прибыл в Барселону, ЦСКА нацелился на форварда "Ромы".

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