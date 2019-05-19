Главные новости дня: 18 мая

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Главные новости дня: 18 мая

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 18 мая.

В этот день в рамках 29-го тура чемпионата России состоялись три матча. Сначала "Оренбург" в гостях обыграл "Уфу", а затем столичные ЦСКА и "Спартак" добыли победы над "Ахматом" и "Крыльями Советов" соответственно.

Тем временем, в Англии определился обладатель Кубка страны. Им стал "Манчестер Сити", который переписал историю английского футбола.

В итальянской Серии А прошли три поединка. Их видеообзоры доступны здесь.

В Испании в субботу состоялись 8 из 10 матчей заключительного тура Примеры. С результатами можно ознакомиться здесь, здесь и здесь. Видео - здесь, здесь и здесь.

Также сегодня определился победитель Бундеслиги. В седьмой раз подряд "Серебряная салатница" досталась "Баварии". Обзор других встреч - здесь.

Во Франции команды играли одновременно и натворили много интересного. Особенно порадовал россиянин Александр Головин - у него гол и ассист. Обзор 37-го тура Лиги 1 - здесь.

В первом матче плей-офф чемпионата Голландии за путёвку в Лигу Европы "Витесс" потерпел поражение от "Гронингена".

Португалия также узнала чемпиона. Титул вернулся в Лиссабон. Его обладатель - "Бенфика".

Между тем, стало известно, кто был инициатором ухода Массимилиано Аллегри из "Ювентуса". Сам тренер рассматривает два варианта касательно своего будущего. А Криштиану Роналду определился со своим фаворитом на пост наставника "старой синьоры".

А ещё Серхио Рамос выступил против перехода Поля Погба в "Реал", агент Антуана Гризманна прибыл в Барселону, ЦСКА нацелился на форварда "Ромы".

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Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
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19 Фулхэм Фулхэм 38 26
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