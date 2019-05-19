Главные новости дня: 18 мая
Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 18 мая.
В этот день в рамках 29-го тура чемпионата России состоялись три матча. Сначала "Оренбург" в гостях обыграл "Уфу", а затем столичные ЦСКА и "Спартак" добыли победы над "Ахматом" и "Крыльями Советов" соответственно.
Тем временем, в Англии определился обладатель Кубка страны. Им стал "Манчестер Сити", который переписал историю английского футбола.
В итальянской Серии А прошли три поединка. Их видеообзоры доступны здесь.
В Испании в субботу состоялись 8 из 10 матчей заключительного тура Примеры. С результатами можно ознакомиться здесь, здесь и здесь. Видео - здесь, здесь и здесь.
Также сегодня определился победитель Бундеслиги. В седьмой раз подряд "Серебряная салатница" досталась "Баварии". Обзор других встреч - здесь.
Во Франции команды играли одновременно и натворили много интересного. Особенно порадовал россиянин Александр Головин - у него гол и ассист. Обзор 37-го тура Лиги 1 - здесь.
В первом матче плей-офф чемпионата Голландии за путёвку в Лигу Европы "Витесс" потерпел поражение от "Гронингена".
Португалия также узнала чемпиона. Титул вернулся в Лиссабон. Его обладатель - "Бенфика".
Между тем, стало известно, кто был инициатором ухода Массимилиано Аллегри из "Ювентуса". Сам тренер рассматривает два варианта касательно своего будущего. А Криштиану Роналду определился со своим фаворитом на пост наставника "старой синьоры".
А ещё Серхио Рамос выступил против перехода Поля Погба в "Реал", агент Антуана Гризманна прибыл в Барселону, ЦСКА нацелился на форварда "Ромы".
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Главные новости дня: 18 мая
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"Алавес" – "Жирона" - 2:1, "Уэска" – "Леганес" - 2:1, "Сельта" – "Райо Вальекано" - 2:2 (видеообзоры матчей)
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"Удинезе" – СПАЛ - 3:2, "Дженоа" – "Кальяри" - 1:1, "Сассуоло" – "Рома" - 0:0 (видеообзоры матчей)
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"Эспаньол" – "Реал Сосьедад" - 2:0, "Вальядолид" – "Валенсия" - 0:2, "Хетафе" – "Вильярреал" - 2:2, "Севилья" – "Атлетик" - 2:0 (видеообзоры матчей)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16