Главные новости дня: 18 мая
Soccernews выделяет главные новости из мира футбола в понедельник, 18 мая.
Блогер Василий Уткин подшутил над идеей объединить "Тамбов" и "Нижний Новгород".
Футболиста "Челси" Каллума Хадсона-Одои арестовали после встречи с моделью.
В "Спартаке" определились с датой возобновления тренировок.
"Спартак" выкупил у "Крыльев Советов" трансфер нападающего Александра Соболева.
Миланский "Интер" в 2006 году предлагал 150 миллионов евро за Лионеля Месси.
"Реал" намерен создать новое атакующее трио в 2021 году.
Полузащитник "Монако" Александр Головин назвал свои любимые российские клубы.
Нападающий "Зенита" Сердар Азмун высказался об интересе к нему со стороны "Наполи" и "Эвертона".
ЦСКА проявляет интерес к нападающему "Оренбурга" Джордже Деспотовичу.
"Локомотив" может купить хорватского полузащитника "Фиорентины" Милана Баделя.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
Лента новостей
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Главные новости дня: 18 мая
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"Наполовину бог, наполовину дьявол". Ибрагимович сравнил себя с Джокером
-
Хави рассказал, почему "Барселоне" не нужно покупать Мане или Обамеянга
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"Должен править вечно". Уткин сравнил Семина с Путиным
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27 лет назад "Милан" уничтожил "Барселону" в финале Лиги Чемпионов
-
Бывший игрок сборной Бразилии сравнил Месси с Марадоной и Пеле
-
"Локомотив" может купить вице-чемпиона мира-2018
-
2
Роналду вошел в топ-3 самых влиятельных персон в мире футбола
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Марко Николич определил трансферные цели "Локомотива" на лето
-
Три игрока "Динамо" заразились коронавирусом
-
"Байер" уничтожил "Вердер" в матче Бундеслиги
-
2
"Барселона" нацелилась на еще одного лидера "Интера"
-
2
Алекс Сонг рассказал, почему он перешел из "Арсенала" в "Барселону"
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Игроки "Ювентуса" приступили к тренировкам без Роналду
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Бенедикт Хеведес может покинуть "Локомотив"
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1
Криштиану Роналду представил собственный музей-магазин онлайн
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Эрлинг Холанд не собирается переходить в "Реал" в ближайшее время
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"Барселона" может купить защитника сборной Турции
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Защитник "Спартака" Николай Рассказов отказался перейти в клуб Серии А
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ЦСКА нацелился на форварда "Оренбурга"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18