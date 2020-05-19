Главные новости дня: 18 мая

Soccernews выделяет главные новости из мира футбола в понедельник, 18 мая.

Блогер Василий Уткин подшутил над идеей объединить "Тамбов" и "Нижний Новгород".

Футболиста "Челси" Каллума Хадсона-Одои арестовали после встречи с моделью.

В "Спартаке" определились с датой возобновления тренировок.

"Спартак" выкупил у "Крыльев Советов" трансфер нападающего Александра Соболева.

Миланский "Интер" в 2006 году предлагал 150 миллионов евро за Лионеля Месси.

"Реал" намерен создать новое атакующее трио в 2021 году.

Полузащитник "Монако" Александр Головин назвал свои любимые российские клубы.

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун высказался об интересе к нему со стороны "Наполи" и "Эвертона".

ЦСКА проявляет интерес к нападающему "Оренбурга" Джордже Деспотовичу.

"Локомотив" может купить хорватского полузащитника "Фиорентины" Милана Баделя.

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