Главные новости дня: 18 мая

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Главные новости дня: 18 мая

Soccernews выделяет главные новости из мира футбола в понедельник, 18 мая.

Блогер Василий Уткин подшутил над идеей объединить "Тамбов" и "Нижний Новгород".

Футболиста "Челси" Каллума Хадсона-Одои арестовали после встречи с моделью.

В "Спартаке" определились с датой возобновления тренировок.

"Спартак" выкупил у "Крыльев Советов" трансфер нападающего Александра Соболева.

Миланский "Интер" в 2006 году предлагал 150 миллионов евро за Лионеля Месси.

"Реал" намерен создать новое атакующее трио в 2021 году.

Полузащитник "Монако" Александр Головин назвал свои любимые российские клубы.

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун высказался об интересе к нему со стороны "Наполи" и "Эвертона".

ЦСКА проявляет интерес к нападающему "Оренбурга" Джордже Деспотовичу.

"Локомотив" может купить хорватского полузащитника "Фиорентины" Милана Баделя.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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"Локомотив" может купить вице-чемпиона мира-2018

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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