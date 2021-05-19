Главные новости дня: 18 мая

Фото: твиттер Бензема/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 18 мая.

СМИ: Бензема сыграет на Евро-2020.

"Беневенто" вылетел из Серии А.

"Локомотив" может арендовать "Лужники" на 49 лет.

"Мальорка" вернулась в Примеру.

"Барселона" получила кредит на полмиллиарда.

Ройс не поедет на Евро-2020.

"Ростов" объявил о первом трансфере после завершения сезона (фото).

Пропавшего в Белоруссии футболиста нашли в Польше.

Олич временно вернется в сборную Хорватии.

"Спартак" красиво попращался с Тедеско.

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