Главные новости дня: 18 мая
Фото: твиттер Бензема/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 18 мая.
СМИ: Бензема сыграет на Евро-2020.
"Беневенто" вылетел из Серии А.
"Локомотив" может арендовать "Лужники" на 49 лет.
"Мальорка" вернулась в Примеру.
"Барселона" получила кредит на полмиллиарда.
Ройс не поедет на Евро-2020.
"Ростов" объявил о первом трансфере после завершения сезона (фото).
Пропавшего в Белоруссии футболиста нашли в Польше.
Олич временно вернется в сборную Хорватии.
"Спартак" красиво попращался с Тедеско.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18