Главные новости дня: 18 мая

Теги реал мадридбарселонакарим бензема

Главные новости дня: 18 маяФото: твиттер Бензема/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 18 мая.

СМИ: Бензема сыграет на Евро-2020. 

"Беневенто" вылетел из Серии А.

"Локомотив" может арендовать "Лужники" на 49 лет.

"Мальорка" вернулась в Примеру.

"Барселона" получила кредит на полмиллиарда.

Ройс не поедет на Евро-2020.

"Ростов" объявил о первом трансфере после завершения сезона (фото).

Пропавшего в Белоруссии футболиста нашли в Польше.

Олич временно вернется в сборную Хорватии.

"Спартак" красиво попращался с Тедеско.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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