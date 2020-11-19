Главные новости дня: 18 ноября

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Главные новости дня: 18 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 18 ноября.

Сербия уничтожила Россию и спаслась от вылета в Лигу С.

Со всеми результатами дня Лиги Наций вы можете ознакомиться здесь.

Определились все полуфиналисты Лиги Наций.

Сборная Аргентины переиграл Перу, Бразилия обыграла Уругвай в матчах отбора ЧМ-2022.

УЕФА присудил Норвегии техническое поражение за неявку на матч с Румынией.

Йоахим Лев не уйдет из сборной Германии, несмотря на разгром от Испании.

"Локомотив" - лучший клуб в России по количеству воспитанников, играющих в Европе.

"Манчестер Сити" попробует купить Лионеля Месси в январе.

"Спартак" может продать Алекса Крала в АПЛ за 35 миллионов евро.

Жена Артема Дзюбы хочет подать на развод.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Позор России и спасение Сербии, успехи Бельгии и Италии: все результаты Лиги Наций 18 ноября

Позор России и спасение Сербии, успехи Бельгии и Италии: все результаты Лиги Наций 18 ноября

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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