Главные новости дня: 18 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 18 ноября.

Сербия уничтожила Россию и спаслась от вылета в Лигу С.

Со всеми результатами дня Лиги Наций вы можете ознакомиться здесь.

Определились все полуфиналисты Лиги Наций.

Сборная Аргентины переиграл Перу, Бразилия обыграла Уругвай в матчах отбора ЧМ-2022.

УЕФА присудил Норвегии техническое поражение за неявку на матч с Румынией.

Йоахим Лев не уйдет из сборной Германии, несмотря на разгром от Испании.

"Локомотив" - лучший клуб в России по количеству воспитанников, играющих в Европе.

"Манчестер Сити" попробует купить Лионеля Месси в январе.

"Спартак" может продать Алекса Крала в АПЛ за 35 миллионов евро.

Жена Артема Дзюбы хочет подать на развод.

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