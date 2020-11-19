Главные новости дня: 18 ноября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 18 ноября.
Сербия уничтожила Россию и спаслась от вылета в Лигу С.
Со всеми результатами дня Лиги Наций вы можете ознакомиться здесь.
Определились все полуфиналисты Лиги Наций.
Сборная Аргентины переиграл Перу, Бразилия обыграла Уругвай в матчах отбора ЧМ-2022.
УЕФА присудил Норвегии техническое поражение за неявку на матч с Румынией.
Йоахим Лев не уйдет из сборной Германии, несмотря на разгром от Испании.
"Локомотив" - лучший клуб в России по количеству воспитанников, играющих в Европе.
"Манчестер Сити" попробует купить Лионеля Месси в январе.
"Спартак" может продать Алекса Крала в АПЛ за 35 миллионов евро.
Жена Артема Дзюбы хочет подать на развод.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
главное
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Определились все полуфиналисты Лиги Наций
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Бельгия победила Данию в матче за первое место, Англия разгромила Исландию
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Италия обыграла Боснию и Герцеговину и вышла в финальную часть Лиги Наций, Нидерланды на выезде переиграли Польшу
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Сербия уничтожила Россию и спаслась от вылета в Лигу С
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ФИФА приняла решение вручить награду The Best
Лента новостей
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Главные новости дня: 18 ноября
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Позор России и спасение Сербии, успехи Бельгии и Италии: все результаты Лиги Наций 18 ноября
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Россия опустилась в третью корзину жеребьевки ЧМ-2022
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Черчесов высказался о возможной отставке после поражения от Сербии
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Австрия, Чехия и Уэльс вышли в Лигу А
-
Определились все полуфиналисты Лиги Наций
-
Бельгия победила Данию в матче за первое место, Англия разгромила Исландию
-
Италия обыграла Боснию и Герцеговину и вышла в финальную часть Лиги Наций, Нидерланды на выезде переиграли Польшу
-
Сербия уничтожила Россию и спаслась от вылета в Лигу С
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"Рома" не заинтересована в приглашении спортивного директора "Зенита"
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Журналист Мартинес заверяет, что у Месси хорошие отношения с Гризманном
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"Зенит" с 23 ноября будет играть без зрителей
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Сербия громит Россию 4:0 после первого тайма
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Сын Фабио Каннаваро присоединился к "Лацио"
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"Я устал быть причиной всех проблем "Барселоны": Месси ответил на вопрос о Гризманне
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Эрик Гарсия, скорее всего, не перейдет в "Барселону" в январе
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ФИФА приняла решение вручить награду The Best
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Журналист Карпов раскрыл детали контракта Игнатова со "Спартаком"
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Сборная России назвала стартовый состав на матч с Сербией
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Армения обыграла Северную Македонию и вышла в Лигу В, Грузия и Эстония победителя не выявили
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18