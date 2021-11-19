Главные новости дня: 18 ноября

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Главные новости дня: 18 ноябряФото: твиттер "Рейнджерса"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 18 ноября.

Дмитрия Хохлова уволили из "Ротора".

Джованни ван Бронкхорст возглавил "Рейнджерс".

Самуэль Это'о баллотировался на пост президента федерации футбола Камеруна.

Олег Шатов приостановил карьеру.

Футболист "Спартака" попросил сократить его зарплату.

"Зенит" не обсуждал с "Аталантой" трансферы Миранчука и Азмуна.

"Манчестер Юнайтед" смирился с потерей Поля Погба.

Эден Азар может уйти из "Реала" уже в январе.

Названа дата вероятного дебюта Серхио Рамоса за ПСЖ.

Тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш назвал условие для своей отставки.

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"Зенит" не обсуждал с "Аталантой" трансферы Миранчука и Азмуна

"Зенит" не обсуждал с "Аталантой" трансферы Миранчука и Азмуна

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1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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