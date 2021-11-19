Главные новости дня: 18 ноября

Фото: твиттер "Рейнджерса"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 18 ноября.

Дмитрия Хохлова уволили из "Ротора".

Джованни ван Бронкхорст возглавил "Рейнджерс".

Самуэль Это'о баллотировался на пост президента федерации футбола Камеруна.

Олег Шатов приостановил карьеру.

Футболист "Спартака" попросил сократить его зарплату.

"Зенит" не обсуждал с "Аталантой" трансферы Миранчука и Азмуна.

"Манчестер Юнайтед" смирился с потерей Поля Погба.

Эден Азар может уйти из "Реала" уже в январе.

Названа дата вероятного дебюта Серхио Рамоса за ПСЖ.

Тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш назвал условие для своей отставки.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru