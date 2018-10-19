Главные новости дня: 18 октября

В четверг, 18 октября, не проводились матчи, но было немало интересных событий.

Оскандалившимся футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву предъявили обвинения. Адвокаты обоих игроков намерены их обжаловать.

Нападающий ПСЖ Неймар хочет вернуться в Испанию и перейти в "Реал" или "Барселону".

"Барселона" может пригласить на пост главного тренера Арсена Венгера, а также выбирает нападающего из трех кандидатур.

"Реал" ведет переговоры с Антонио Конте, но этим недовольны лидеры команды. При этом, "Реал" хочет купить Канте и Азара.

ПСЖ может купить Гризманна, в случае ухода Неймара.

Форвард "Реала" Бензема, возможно, влип в очередную историю. | http://soccernews.ru

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