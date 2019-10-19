Главные новости дня: 18 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 18 октября.

"Локомотив" обыграл "Ахмат" в гостях в рамках 13-го тура РПЛ.

Хавьер Тебас раскритиковал трансферную политику ПСЖ и "Манчестер Сити".

Касильяс признан лучшим вратарем прошлого чемпионата Португалии.

Зидан встретился с Погба во время международного перерыва.

Тедеско перенёс свой офис на "Открытие Арену".

"Барселона" опубликовала официальное заявление о переносе матча с "Реалом".

"Реал" поддержал дату проведения Эль Класико, предложенную "Барселоной".

Ла Лига выступила против инициативы "Барселоны" и "Реала" провести Эль Класико 18 декабря.

ФИФА представила эмблему клубного Чемпионата Мира.

"Ливерпуль" объявил о продлении контракта с Матипом.

УЕФА разведет команды из России и Косово на международных соревнованиях.

У Джорджевича подозрение на разрыв крестообразной связки колена.

"Гранада" минимально обыграла "Осасуну" и поднялась на второе место Примеры (видео)

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