Главные новости дня: 18 октября

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Главные новости дня: 18 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 18 октября.

"Локомотив" обыграл "Ахмат" в гостях в рамках 13-го тура РПЛ.

Хавьер Тебас раскритиковал трансферную политику ПСЖ и "Манчестер Сити".

Касильяс признан лучшим вратарем прошлого чемпионата Португалии.

Зидан встретился с Погба во время международного перерыва.

Тедеско перенёс свой офис на "Открытие Арену".

"Барселона" опубликовала официальное заявление о переносе матча с "Реалом".

"Реал" поддержал дату проведения Эль Класико, предложенную "Барселоной".

Ла Лига выступила против инициативы "Барселоны" и "Реала" провести Эль Класико 18 декабря.

ФИФА представила эмблему клубного Чемпионата Мира.

"Ливерпуль" объявил о продлении контракта с Матипом.

УЕФА разведет команды из России и Косово на международных соревнованиях.

У Джорджевича подозрение на разрыв крестообразной связки колена.

"Гранада" минимально обыграла "Осасуну" и поднялась на второе место Примеры (видео) 

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Хавьер Тебас раскритиковал трансферную политику ПСЖ и "Манчестер Сити"

Хавьер Тебас раскритиковал трансферную политику ПСЖ и "Манчестер Сити"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 8 24
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 8 16
3 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 8 15
4 Лестер Сити Лестер Сити 8 14
5 Челси Челси 8 14
6 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 8 14
7 Бернли Бернли 8 12
8 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 8 12
9 Тоттенхэм Тоттенхэм 8 11
10 Борнмут Борнмут 8 11
11 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 8 10
12 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 7 9
13 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 8 9
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 8 9
15 Астон Вилла Астон Вилла 8 8
16 Саутгемптон Саутгемптон 8 7
17 Эвертон Эвертон 8 7
18 Норвич Сити Норвич Сити 8 6
19 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 7 5
20 Уотфорд Уотфорд 8 3
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