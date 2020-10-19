Главные новости дня: 18 октября

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Главные новости дня: 18 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 18 октября.

В Российской Премьер-Лиге завершился 11-й тур. ЦСКА победил "Динамо", "Ростов" разгромил "Ахмат". Все результаты можно посмотреть здесь.

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк выбыл из строя до конца сезона из-за травмы колена.

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду

Сын главного тренера сборной России Станислава Черчесова получил тяжелую травму во время матча.

В чемпионате Англии "Тоттенхэм" не смог победить "Вест Хэм", хотя вел со счетом 3:0. 

В чемпионате Италии "Рома" одержала яркую победу над "Беневенто".

В Ла Лиге на первое место вышел "Реал Сосьедад", который разгромил "Бетис". Все результаты тура можно посмотреть здесь.

Портал Transfermarkt составил символическую сборную самых дорогих футболистов мира.

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Луческу сравнил Месси и Роналду

Луческу сравнил Месси и Роналду

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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