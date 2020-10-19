Главные новости дня: 18 октября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 18 октября.
В Российской Премьер-Лиге завершился 11-й тур. ЦСКА победил "Динамо", "Ростов" разгромил "Ахмат". Все результаты можно посмотреть здесь.
Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк выбыл из строя до конца сезона из-за травмы колена.
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
Сын главного тренера сборной России Станислава Черчесова получил тяжелую травму во время матча.
В чемпионате Англии "Тоттенхэм" не смог победить "Вест Хэм", хотя вел со счетом 3:0.
В чемпионате Италии "Рома" одержала яркую победу над "Беневенто".
В Ла Лиге на первое место вышел "Реал Сосьедад", который разгромил "Бетис". Все результаты тура можно посмотреть здесь.
Портал Transfermarkt составил символическую сборную самых дорогих футболистов мира.
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главное
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Чемпионат России, 11-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица
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Появилась новая информация о сыне Черчесова, который потерял сознание в матче ПФЛ
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"Тоттенхэм" упустил победу над "Вест Хэмом", ведя в счете 3:0
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Главные новости дня: 18 октября
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Чемпионат Испании, 6-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18