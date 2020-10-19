Главные новости дня: 18 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 18 октября.

В Российской Премьер-Лиге завершился 11-й тур. ЦСКА победил "Динамо", "Ростов" разгромил "Ахмат". Все результаты можно посмотреть здесь.

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк выбыл из строя до конца сезона из-за травмы колена.

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Сын главного тренера сборной России Станислава Черчесова получил тяжелую травму во время матча.

В чемпионате Англии "Тоттенхэм" не смог победить "Вест Хэм", хотя вел со счетом 3:0.

В чемпионате Италии "Рома" одержала яркую победу над "Беневенто".

В Ла Лиге на первое место вышел "Реал Сосьедад", который разгромил "Бетис". Все результаты тура можно посмотреть здесь.

Портал Transfermarkt составил символическую сборную самых дорогих футболистов мира.

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