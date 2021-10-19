Главные новости дня: 18 октября
Фото: инстаграм "Арсенала"/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 18 октября.
В матче 8-го тура чемпионата Англии "Арсенал" сыграл вничью с "Кристал Пэлас". Все результаты тура.
В чемпионате Испании "Эспаньол" обыграл "Кадис". Результаты 9-го тура Ла Лиги.
В Серии А "Фиорентина" Кокорина проиграла "Венеции". Все результаты 8-го тура чемпионата Италии.
Феерия "Шахтера", крупная победа "Динамо", позор "Зари": результаты 11-го тура чемпионата Украины.
Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд стал трансферной целью "Ньюкасла".
"Манчестер Сити" назвал "Барселоне" цену на Стерлинга.
Названа дата судебного заседания по делу Бензема-Вальбуэна.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18