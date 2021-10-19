Главные новости дня: 18 октября

Фото: инстаграм "Арсенала"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 18 октября.

В матче 8-го тура чемпионата Англии "Арсенал" сыграл вничью с "Кристал Пэлас". Все результаты тура.

В чемпионате Испании "Эспаньол" обыграл "Кадис". Результаты 9-го тура Ла Лиги.

В Серии А "Фиорентина" Кокорина проиграла "Венеции". Все результаты 8-го тура чемпионата Италии.

Феерия "Шахтера", крупная победа "Динамо", позор "Зари": результаты 11-го тура чемпионата Украины.

Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд стал трансферной целью "Ньюкасла".

"Манчестер Сити" назвал "Барселоне" цену на Стерлинга.

Названа дата судебного заседания по делу Бензема-Вальбуэна.

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