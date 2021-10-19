Главные новости дня: 18 октября

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Главные новости дня: 18 октября

Фото: инстаграм "Арсенала"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 18 октября.

В матче 8-го тура чемпионата Англии "Арсенал" сыграл вничью с "Кристал Пэлас". Все результаты тура.

В чемпионате Испании "Эспаньол" обыграл "Кадис". Результаты 9-го тура Ла Лиги.

В Серии А "Фиорентина" Кокорина проиграла "Венеции". Все результаты 8-го тура чемпионата Италии.

Феерия "Шахтера", крупная победа "Динамо", позор "Зари": результаты 11-го тура чемпионата Украины.

Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд стал трансферной целью "Ньюкасла".

"Манчестер Сити" назвал "Барселоне" цену на Стерлинга.

Названа дата судебного заседания по делу Бензема-Вальбуэна.

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"Манчестер Сити" назвал "Барселоне" цену на Стерлинга

"Манчестер Сити" назвал "Барселоне" цену на Стерлинга

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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