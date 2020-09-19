Главные новости дня: 18 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 18 сентября.

"Ливерпуль" объявил о покупке Тьяго Алькантары.

Официально: Игуаин перешёл в клуб Бекхэма.

"Бавария" начала сезон с разгрома. Забила восемь безответный голов "Шальке".

"Краснодар" грохнул "Химки" в РПЛ. В матче забито 9 голов.

"Краснодар" забил 10 голов в двух матчах и вышел на первое место по голам в РПЛ.

"МЮ" согласовал с защитником "Порту" Таллесом условия контракта.

ФИФА одобрила изменения в правила, касающиеся выступления игроков за сборные.

Официально: Бийол перешёл из ЦСКА в "Ганновер".

"Ростов" узнал потенциальных соперников по раунду плей-офф Лиги Европы, один из них - "Тоттенхэм".

Жена Кокорина переболела коронавирусом.

Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

Официально: матч "Ростов" - "Ротор" не состоится.

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