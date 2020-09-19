Главные новости дня: 18 сентября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 18 сентября.
"Ливерпуль" объявил о покупке Тьяго Алькантары.
Официально: Игуаин перешёл в клуб Бекхэма.
"Бавария" начала сезон с разгрома. Забила восемь безответный голов "Шальке".
"Краснодар" грохнул "Химки" в РПЛ. В матче забито 9 голов.
"Краснодар" забил 10 голов в двух матчах и вышел на первое место по голам в РПЛ.
"МЮ" согласовал с защитником "Порту" Таллесом условия контракта.
ФИФА одобрила изменения в правила, касающиеся выступления игроков за сборные.
Официально: Бийол перешёл из ЦСКА в "Ганновер".
"Ростов" узнал потенциальных соперников по раунду плей-офф Лиги Европы, один из них - "Тоттенхэм".
Жена Кокорина переболела коронавирусом.
Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
Официально: матч "Ростов" - "Ротор" не состоится.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
главное
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"Бавария" начала сезон с разгрома. Забила восемь безответный голов "Шальке"
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"Краснодар" забил 10 голов в двух матчах и вышел на первое место по голам в РПЛ
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"МЮ" согласовал с защитником "Порту" Таллесом условия контракта
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14