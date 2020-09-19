Главные новости дня: 18 сентября

Теги краснодартоттенхэмростовбавария мюнхентьяго алькантара

Главные новости дня: 18 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 18 сентября.

"Ливерпуль" объявил о покупке Тьяго Алькантары.

ОфициальноИгуаин перешёл в клуб Бекхэма.

"Бавария" начала сезон с разгрома. Забила восемь безответный голов "Шальке".

"Краснодар" грохнул "Химки" в РПЛ. В матче забито 9 голов. 

"Краснодар" забил 10 голов в двух матчах и вышел на первое место по голам в РПЛ.

"МЮ" согласовал с защитником "Порту" Таллесом условия контракта.

ФИФА одобрила изменения в правила, касающиеся выступления игроков за сборные.

Официально: Бийол перешёл из ЦСКА в "Ганновер".

"Ростов" узнал потенциальных соперников по раунду плей-офф Лиги Европы, один из них - "Тоттенхэм".

Жена Кокорина переболела коронавирусом.

Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

Официально: матч "Ростов" - "Ротор" не состоится.

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Мбаппе вернулся к тренировкам с ПСЖ

Мбаппе вернулся к тренировкам с ПСЖ

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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