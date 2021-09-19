Главные новости дня: 18 сентября

Фото: твиттер "Баварии"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 18 сентября.

"Краснодар" добыл выездную победу над "Ахматом".

"Уфа" переиграла "Химки", несмотря на дубль Глушакова.

"Ливерпуль" разгромил "Кристал Пэлас".

"Манчестер Сити" потерял очки в матче с "Саутгемптоном".

"Интер" не испытал проблем в матче с "Болоньей".

"Бавария" уничтожила "Бохум" в матче Бундеслиги.

"Аякс" забил 9 голов в чемпионате Нидерландов.

СМИ раскрыли размер зарплаты Лионеля Месси в ПСЖ.

"Барселона" определилась с приоритетной целью на зимнее трансферное окно.

Эдинсон Кавани намерен покинуть "Манчестер Юнайтед" из-за Роналду.

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