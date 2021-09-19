Главные новости дня: 18 сентября

Теги ливерпульманчестер ситиинтер миланбавария мюнхенкраснодараякслионель месси

Главные новости дня: 18 сентябряФото: твиттер "Баварии"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 18 сентября.

"Краснодар" добыл выездную победу над "Ахматом".

"Уфа" переиграла "Химки", несмотря на дубль Глушакова.

"Ливерпуль" разгромил "Кристал Пэлас".

"Манчестер Сити" потерял очки в матче с "Саутгемптоном".

"Интер" не испытал проблем в матче с "Болоньей".

"Бавария" уничтожила "Бохум" в матче Бундеслиги.

"Аякс" забил 9 голов в чемпионате Нидерландов.

СМИ раскрыли размер зарплаты Лионеля Месси в ПСЖ.

"Барселона" определилась с приоритетной целью на зимнее трансферное окно.

Эдинсон Кавани намерен покинуть "Манчестер Юнайтед" из-за Роналду.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Месси имеет самый большой рейтинг среди всех футболистов в FIFA 22

Месси имеет самый большой рейтинг среди всех футболистов в FIFA 22

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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