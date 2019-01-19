Главные новости дня: 18 января

Сегодня, 18 января, в мире футбола произошло немало интересных событий.

В первом матче второго круга Бундеслиги "Бавария" одержала победу над "Хоффенхаймом".

В Примере "Хетафе" крупно обыграл "Алавес" и сократил отставание от него до одного очка.

В Лиге 1 "Лилль", продолжая гнаться за ПСЖ, одолел на своем стадионе "Амьен".

Федерация футбола Испании сегодня приняла решение оставить "Барселону" в нынешнем розыгрыше Кубка Испании, с чем явно не согласен "Леванте".

Также сегодня прошла жеребьевка четвертьфинала Кубка Испании.

Футболисты "Манчестер Юнайтед" выступают за то, чтобы Уле Гуннар Сульшер остался у руля команды в следующем сезоне.

По сообщениям испанской прессы, Федор Смолов заинтересовал "Реал".

Леандро Паредес все ближе к переходу в ПСЖ, а тем временем "Зенит" нацелился на ведущего защитника "Шахтера".

Роман Ерёменко подписал соглашение с "Ростовом".

А также Денису Глушакову предъявили новое обвинение.

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