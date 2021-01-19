Главные новости дня: 18 января
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 18 января.
Де Брюйне сделал юбилейный ассист в составе "Манчестер Сити".
"Бока Хуниорс" - первый обладатель Кубка Марадоны.
Эдена Азара зовут в Турцию.
Игрок "Атлетика" рассказал, за что его ударил Месси.
Формат чемпионата России может быть изменен: предложены 2 варианта проведения турнира.
Юрген Клопп назвал главную задачу "Ливерпуля" на сезон.
"Талант подставить сразу всех": Уткин высказался о коронавирусе у Дзюбы.
ФИФА огласил вердикт по апелляции защитника "Атлетико" Триппьера.
Российская бывшая жена Луиса Адриано высказалась о разводе с бразильцем.
Сборная Польши уволила главного тренера, который вывел команду на Евро-2020.
Салах признан лучшим арабским футболистом года по версии Goal.
"Реал" определил трех кандидатов на замену Йовичу.
Фил Невилл стал главным тренером "Интер Майами".
Решение по Месси будет принято по вторник.
"Зенит" следит за полузащитником "Стяуа".
В 2020 году российские клубы потратили на трансферы 124,6 млн долларов.
Ибрагимович забивает 23 сезона подряд.
Апелляция Украины в CAS на поражение от Швейцарии будет рассмотрена 16 февраля.
"Ювентус" сделал запрос в "Дженоа" по поводу Шомуродова.
Все результаты 18-го тура АПЛ и 18-го тура Серии А.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Спартак" на сборе в ОАЭ сыграет с "Ригой"
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Ибрагимович забивает 23 сезона подряд
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Симоне Индзаги подпишет с "Лацио" новый контракт
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"Реалу" предложили приобрести Жиру
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Гари Невилл оценил перспективы "Манчестер Юнайтед" на чемпионство
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"Торино" уволил главного тренера
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В 2020 году российские клубы потратили на трансферы 124,6 млн долларов
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Мохамед Салах: "Хочу играть в "Ливерпуле" как можно дольше"
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Бывший защитник "Ростова" и "Краснодара" Сигурдссон перешел во львовский "Рух"
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Семин о реформе РПЛ: "Мы потеряем все"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18