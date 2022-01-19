Главные новости дня: 18 января

Фото: инстаграм "Санкт-Паули"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 18 января.

Дортмундская "Боруссия" неожиданно вылетела из Кубка Германии.

"Ювентус" не испытал проблем в Кубке Италии.

В матче чемпионата Англии "Челси" не смог победить "Брайтон".

Один из следующих чемпионатов Европы может пройти в Российской Федерации. В УЕФА уже отреагировали.

На Кубке африканских наций определились шесть участников 1/8 финала. Результаты дня на Кубке Африки.

Судья матча "Милан" - "Специя" серьезно наказан.

Ушел из жизни легендарный игрок "Реала" Пако Хенто.

Алана Мамаева, экс-супруга полузащитника "Химок" Павла Мамаева, ответила на вопрос, возможно ли, что они с футболистом помирятся.

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