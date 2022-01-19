Главные новости дня: 18 января

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Главные новости дня: 18 января

Фото: инстаграм "Санкт-Паули"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 18 января.

Дортмундская "Боруссия" неожиданно вылетела из Кубка Германии.

"Ювентус" не испытал проблем в Кубке Италии.

В матче чемпионата Англии "Челси" не смог победить "Брайтон".

Один из следующих чемпионатов Европы может пройти в Российской Федерации. В УЕФА уже отреагировали.

На Кубке африканских наций определились шесть участников 1/8 финала. Результаты дня на Кубке Африки.

Судья матча "Милан" - "Специя" серьезно наказан.

Ушел из жизни легендарный игрок "Реала" Пако Хенто.

Алана Мамаева, экс-супруга полузащитника "Химок" Павла Мамаева, ответила на вопрос, возможно ли, что они с футболистом помирятся.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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"Ювентус" одержал крупную победу в Кубке Италии

"Ювентус" одержал крупную победу в Кубке Италии

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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