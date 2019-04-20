​​​Главные новости дня: 19 апреля

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Soccernews.ru выделяет главные события из мира футбола, которые произошли в пятницу, 19 апреля.

​​​ "Алавес" и "Вальядолид" сыграли вничью в матче 33-го тура Ла Лиги.

ВИДЕООБЗОР МАТЧА "АЛАВЕС" - "ВАЛЬЯДОЛИД"

Впервые в карьере Сарри вышел в полуфинал еврокубкового турнира.

МЛС объявила о расширении лиги до 30 команд.

Месси признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов.

В сети появилось полное видео избиения Пака братьями Кокориными.

"Фиорентина" пожертвовала крупную сумму семье умершего Астори.

Месси стал автором лучшего гола недели в Лиге Чемпионов.

Жена Мамаева: "Паше тяжело. Они рано встают, раньше всех приезжают в суд".

Матч "Ювентус" - "Торино" состоится раньше назначенного срока.

Игроки "Монако" выйдут на матч с ПСЖ в футболках с изображением Нотр-Дама.

"Ювентус" предложил "Интеру" громкий обмен игроками.

Загребское "Динамо" стало чемпионом Хорватии.

Главный тренер "Анжи" обратился к правительству Дагестана.

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