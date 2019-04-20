Главные новости дня: 19 апреля

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​​​Главные новости дня: 19 апреля

Soccernews.ru выделяет главные события из мира футбола, которые произошли в пятницу, 19 апреля.

​​​ "Алавес" и "Вальядолид" сыграли вничью в матче 33-го тура Ла Лиги.

ВИДЕООБЗОР МАТЧА "АЛАВЕС" - "ВАЛЬЯДОЛИД"

Впервые в карьере Сарри вышел в полуфинал еврокубкового турнира.

МЛС объявила о расширении лиги до 30 команд.

Месси признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов.

В сети появилось полное видео избиения Пака братьями Кокориными.

"Фиорентина" пожертвовала крупную сумму семье умершего Астори.

Месси стал автором лучшего гола недели в Лиге Чемпионов.

Жена Мамаева: "Паше тяжело. Они рано встают, раньше всех приезжают в суд".

Матч "Ювентус" - "Торино" состоится раньше назначенного срока.

Игроки "Монако" выйдут на матч с ПСЖ в футболках с изображением Нотр-Дама.

"Ювентус" предложил "Интеру" громкий обмен игроками.

Загребское "Динамо" стало чемпионом Хорватии.

Главный тренер "Анжи" обратился к правительству Дагестана.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru

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2 Манчестер Сити Манчестер Сити 33 83
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 33 67
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 33 66
5 Челси Челси 34 66
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 33 64
7 Лестер Сити Лестер Сити 34 47
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 33 47
9 Эвертон Эвертон 34 46
10 Уотфорд Уотфорд 33 46
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 34 42
12 Борнмут Борнмут 34 41
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 34 39
14 Бернли Бернли 34 39
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 34 38
16 Саутгемптон Саутгемптон 33 36
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 33 33
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 34 31
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20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 34 14
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