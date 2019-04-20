Главные новости дня: 19 апреля
Soccernews.ru выделяет главные события из мира футбола, которые произошли в пятницу, 19 апреля.
"Алавес" и "Вальядолид" сыграли вничью в матче 33-го тура Ла Лиги.
ВИДЕООБЗОР МАТЧА "АЛАВЕС" - "ВАЛЬЯДОЛИД"
Впервые в карьере Сарри вышел в полуфинал еврокубкового турнира.
МЛС объявила о расширении лиги до 30 команд.
Месси признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов.
В сети появилось полное видео избиения Пака братьями Кокориными.
"Фиорентина" пожертвовала крупную сумму семье умершего Астори.
Месси стал автором лучшего гола недели в Лиге Чемпионов.
Жена Мамаева: "Паше тяжело. Они рано встают, раньше всех приезжают в суд".
Матч "Ювентус" - "Торино" состоится раньше назначенного срока.
Игроки "Монако" выйдут на матч с ПСЖ в футболках с изображением Нотр-Дама.
"Ювентус" предложил "Интеру" громкий обмен игроками.
Загребское "Динамо" стало чемпионом Хорватии.
Главный тренер "Анжи" обратился к правительству Дагестана.
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Канте: "Сезон "Челси" может быть идеальным, если мы выиграем в Лиге Европы"
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Загребское "Динамо" стало чемпионом Хорватии
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Главные новости дня: 19 апреля
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Главный тренер "Анжи" обратился к правительству Дагестана
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Бускетс: "У нас есть лучший футболист в истории "Барселоны" в лице Месси"
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"Алавес" и "Вальядолид" сыграли вничью в матче 33-го тура Ла Лиги (видео голов)
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"Лион" в домашнем матче обыграл "Анже"
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Защитник "Манчестер Сити" Данило летом может перейти в "Интер"
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Жиру поделился ожиданиями от полуфинальных игр Лиги Европы с "Айнтрахтом"
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Зобнин: "Буду стараться забивать еще и еще, чтобы приносить пользу команде"
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Жардим: "В матче с ПСЖ нужно стиснуть зубы и раздвинуть границы наших возможностей"
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"Ювентус" готов купить Ндомбеле за 60 миллионов евро
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Загребское "Динамо" стало чемпионом Хорватии
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|34
|85
|2
|Манчестер Сити
|33
|83
|3
|Тоттенхэм
|33
|67
|4
|Арсенал Лондон
|33
|66
|5
|Челси
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|33
|64
|7
|Лестер Сити
|34
|47
|8
|Вулверхэмптон
|33
|47
|9
|Эвертон
|34
|46
|10
|Уотфорд
|33
|46
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|34
|42
|12
|Борнмут
|34
|41
|13
|Кристал Пэлас
|34
|39
|14
|Бернли
|34
|39
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|34
|38
|16
|Саутгемптон
|33
|36
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|33
|33
|18
|Кардифф Сити
|34
|31
|19
|Фулхэм
|34
|20
|20
|Хаддерсфилд Таун
|34
|14