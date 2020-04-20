Главные новости дня: 19 апреля

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Главные новости дня: 19 апреля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 19 апреля.

Бывший главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери оказался очень любвеобилен, когда жил в Лондоне.

Русская жена форварда "Порту" Зе Луиша выразила недовольство количество людей на улице во время карантина.

ПСЖ хочет продлить контракт с нападающим Неймаром и предложил ему огромную зарплату.

Мадридский "Реал" не будет покупать нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна из-за финансового кризиса, вызванного коронавирусом.

Журналист Василий Уткин признался в любви к российскому клубу.

"Ювентус" намерен переманить главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана.

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо потребовал высокую зарплату у "Манчестер Юнайтед".

В Испании определились с судьбой сезона, который приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера оценил вероятность возвращения в московский клуб.

"Наполи" предложил контракт нападающему "Зенита" Сердару Азмуну.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Суарес близок к возвращению в строй

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1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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