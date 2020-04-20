Главные новости дня: 19 апреля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 19 апреля.
Бывший главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери оказался очень любвеобилен, когда жил в Лондоне.
Русская жена форварда "Порту" Зе Луиша выразила недовольство количество людей на улице во время карантина.
ПСЖ хочет продлить контракт с нападающим Неймаром и предложил ему огромную зарплату.
Мадридский "Реал" не будет покупать нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна из-за финансового кризиса, вызванного коронавирусом.
Журналист Василий Уткин признался в любви к российскому клубу.
"Ювентус" намерен переманить главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана.
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо потребовал высокую зарплату у "Манчестер Юнайтед".
В Испании определились с судьбой сезона, который приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера оценил вероятность возвращения в московский клуб.
"Наполи" предложил контракт нападающему "Зенита" Сердару Азмуну.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18