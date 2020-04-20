Главные новости дня: 19 апреля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 19 апреля.

Бывший главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери оказался очень любвеобилен, когда жил в Лондоне.

Русская жена форварда "Порту" Зе Луиша выразила недовольство количество людей на улице во время карантина.

ПСЖ хочет продлить контракт с нападающим Неймаром и предложил ему огромную зарплату.

Мадридский "Реал" не будет покупать нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна из-за финансового кризиса, вызванного коронавирусом.

Журналист Василий Уткин признался в любви к российскому клубу.

"Ювентус" намерен переманить главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана.

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо потребовал высокую зарплату у "Манчестер Юнайтед".

В Испании определились с судьбой сезона, который приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера оценил вероятность возвращения в московский клуб.

"Наполи" предложил контракт нападающему "Зенита" Сердару Азмуну.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru