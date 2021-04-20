Главные новости дня: 19 апреля

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Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 19 апреля.

Суперлига Европы официально создана. В нее вошли 12 клубов.

"Манчестер Сити" готов увеличить зарплату Фодена более чем в три раза.

ПСЖ может досрочно выиграть Лигу Чемпионов из-за отстранения конкурентов.

"Тоттенхэм" уволил Жозе Моуринью.

"Барселона" окончательно определилась с будущим Кумана.

УЕФА одобрил реформу Лиги Чемпионов.

"Рубин" сообщил "Ювентусу" и "Интеру" цену на Хвичу.

Арбитр Михаил Вилков пожизненно отстранен от работы на футбольных матчах.

В УЕФА сообщили, что грозит футболистам за выступления в Суперлиге.

Массимо Каррера уволен с поста главного тренера итальянского клуба.

"Рубин" теряет Хвичу до конца сезона.

"Зенит" интересуется Габиголом.

УЕФА ждет до пятницы ответ трех городов по поводу допуска зрителей на ЕВРО.

Чеферин в пятницу попытается исключить участников Суперлиги из 1/2 финала ЛЧ и ЛЕ.

"Реал" определился со сроками покупки Мбаппе и Холанда.

Украинский вратарь интересует три клуба Ла Лиги.

"Ливерпуль" упустил победу в матче с "Лидсом".

"Барселона" хочет подписать Агуэро сроком на два года

Перес уверен, что игрокам и клубам удастся избежать наказания от УЕФА.