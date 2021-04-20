Главные новости дня: 19 апреля
Фото: Твиттер @TSLComms
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 19 апреля.
Суперлига Европы официально создана. В нее вошли 12 клубов.
"Манчестер Сити" готов увеличить зарплату Фодена более чем в три раза.
ПСЖ может досрочно выиграть Лигу Чемпионов из-за отстранения конкурентов.
"Тоттенхэм" уволил Жозе Моуринью.
"Барселона" окончательно определилась с будущим Кумана.
УЕФА одобрил реформу Лиги Чемпионов.
"Рубин" сообщил "Ювентусу" и "Интеру" цену на Хвичу.
Арбитр Михаил Вилков пожизненно отстранен от работы на футбольных матчах.
В УЕФА сообщили, что грозит футболистам за выступления в Суперлиге.
Массимо Каррера уволен с поста главного тренера итальянского клуба.
"Рубин" теряет Хвичу до конца сезона.
"Зенит" интересуется Габиголом.
УЕФА ждет до пятницы ответ трех городов по поводу допуска зрителей на ЕВРО.
Чеферин в пятницу попытается исключить участников Суперлиги из 1/2 финала ЛЧ и ЛЕ.
"Реал" определился со сроками покупки Мбаппе и Холанда.
Украинский вратарь интересует три клуба Ла Лиги.
"Ливерпуль" упустил победу в матче с "Лидсом".
"Барселона" хочет подписать Агуэро сроком на два года
Перес уверен, что игрокам и клубам удастся избежать наказания от УЕФА.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Лента новостей
-
Главные новости дня: 19 апреля
-
Перес уверен, что игрокам и клубам удастся избежать наказания от УЕФА
-
Игроки "Манчестер Юнайтед" негативно отреагировали на новость о Суперлиге
-
"Бавария" намерена подписать Камавингу, опередив "Реал"
-
"Барселона" хочет подписать Агуэро сроком на два года
-
Клопп не рад созданию Суперлиги
-
"Арсенал" хочет перехватить трансферную цель "Ювентуса"
-
Украинский вратарь интересует три клуба Ла Лиги
-
"Ливерпуль" упустил победу в матче с "Лидсом"
-
Джикия обратился к поклонникам "Спартака" после разгромного поражения
-
Акции "Манчестер Юнайтед" и "Ювентуса" существенно подорожали на фоне новостей
-
"Реал" определился со сроками покупки Мбаппе и Холанда
-
"Интер" планирует подписать Джеко
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2
Невилл высмеял нахождение в числе команд Суперлиги "Арсенала" и "Тоттенхэма"
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У немецких топ-клубов есть месяц, чтобы присоединиться к Суперлиге
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Легенда "Арсенала" может возглавить "Кристал Пэлас"
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ЦСКА проинформировал о состоянии травмированных футболистов
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2
Чеферин в пятницу попытается исключить участников Суперлиги из 1/2 финала ЛЧ и ЛЕ
-
Губерниев предложил переиграть матчи, которые обслуживал судья Вилков
-
Руни призвал подождать с критикой Суперлиги
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18