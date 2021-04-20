Главные новости дня: 19 апреля

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Главные новости дня: 19 апреляФото: Твиттер @TSLComms
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 19 апреля.

Суперлига Европы официально создана. В нее вошли 12 клубов.

"Манчестер Сити" готов увеличить зарплату Фодена более чем в три раза.

ПСЖ может досрочно выиграть Лигу Чемпионов из-за отстранения конкурентов.

"Тоттенхэм" уволил Жозе Моуринью.

"Барселона" окончательно определилась с будущим Кумана.

УЕФА одобрил реформу Лиги Чемпионов.

"Рубин" сообщил "Ювентусу" и "Интеру" цену на Хвичу.

Арбитр Михаил Вилков пожизненно отстранен от работы на футбольных матчах.

В УЕФА сообщили, что грозит футболистам за выступления в Суперлиге.

Массимо Каррера уволен с поста главного тренера итальянского клуба.

"Рубин" теряет Хвичу до конца сезона.

"Зенит" интересуется Габиголом.

УЕФА ждет до пятницы ответ трех городов по поводу допуска зрителей на ЕВРО.

Чеферин в пятницу попытается исключить участников Суперлиги из 1/2 финала ЛЧ и ЛЕ.

"Реал" определился со сроками покупки Мбаппе и Холанда.

Украинский вратарь интересует три клуба Ла Лиги.

"Ливерпуль" упустил победу в матче с "Лидсом".

"Барселона" хочет подписать Агуэро сроком на два года

Перес уверен, что игрокам и клубам удастся избежать наказания от УЕФА.

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Перес уверен, что игрокам и клубам удастся избежать наказания от УЕФА

Перес уверен, что игрокам и клубам удастся избежать наказания от УЕФА

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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