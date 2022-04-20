Главные новости дня: 19 апреля

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Главные новости дня: 19 апреля

Фото: твиттер "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 19 апреля.

В чемпионате Англии "Ливерпуль" уничтожил "Манчестер Юнайтед".

"Фрайбург" вышел в финал Кубка Германии.

В полуфинале Кубка Италии "Интер" разгромил "Милан".

В чемпионате Испании "Вильярреал" победил "Валенсию".

Московское "Динамо" пробилось в полуфинал Кубка России.

ПСЖ намерен избавиться от испанского защитника Серхио Рамоса.

"Манчестер Юнайтед" договорился с наставником амстердамского "Аякса" Эрика тен Хагом.

Легендарный бразильский футболист Пеле госпитализирован в больницу.

"Атлетико" надолго теряет португальца Жоау Феликса.

ПСЖ расстанется со всеми аргентинцами, кроме Лионеля Месси.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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"Интер" разгромил "Милан" и вышел в финал Кубка Италии

"Интер" разгромил "Милан" и вышел в финал Кубка Италии

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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