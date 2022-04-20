Главные новости дня: 19 апреля

Фото: твиттер "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 19 апреля.

В чемпионате Англии "Ливерпуль" уничтожил "Манчестер Юнайтед".

"Фрайбург" вышел в финал Кубка Германии.

В полуфинале Кубка Италии "Интер" разгромил "Милан".

В чемпионате Испании "Вильярреал" победил "Валенсию".

Московское "Динамо" пробилось в полуфинал Кубка России.

ПСЖ намерен избавиться от испанского защитника Серхио Рамоса.

"Манчестер Юнайтед" договорился с наставником амстердамского "Аякса" Эрика тен Хагом.

Легендарный бразильский футболист Пеле госпитализирован в больницу.

"Атлетико" надолго теряет португальца Жоау Феликса.

ПСЖ расстанется со всеми аргентинцами, кроме Лионеля Месси.

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