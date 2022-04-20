Главные новости дня: 19 апреля
Фото: твиттер "Ливерпуля"/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 19 апреля.
В чемпионате Англии "Ливерпуль" уничтожил "Манчестер Юнайтед".
"Фрайбург" вышел в финал Кубка Германии.
В полуфинале Кубка Италии "Интер" разгромил "Милан".
В чемпионате Испании "Вильярреал" победил "Валенсию".
Московское "Динамо" пробилось в полуфинал Кубка России.
ПСЖ намерен избавиться от испанского защитника Серхио Рамоса.
"Манчестер Юнайтед" договорился с наставником амстердамского "Аякса" Эрика тен Хагом.
Легендарный бразильский футболист Пеле госпитализирован в больницу.
"Атлетико" надолго теряет португальца Жоау Феликса.
ПСЖ расстанется со всеми аргентинцами, кроме Лионеля Месси.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
Лента новостей
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Главные новости дня: 19 апреля
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"Вильярреал" обыграл "Валенсию" в чемпионате Испании
-
"Бетис" проиграл "Эльче" в Ла Лиге
-
"Интер" разгромил "Милан" и вышел в финал Кубка Италии
-
"Ливерпуль" уничтожил "Манчестер Юнайтед" и возглавил АПЛ
-
"Фрайбург" вышел в финал Кубка Германии
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Артета высказался о будущем Ляказетта в "Арсенале"
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"Манчестер Юнайтед" теряет Погба
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"Ювентус" нацелился на победителя Копа Америка
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Эмерсон высказался о возможном возвращении в "Челси"
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В ЦСКА высказались о возможном выкупе трансфера Карраскаля
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"Динамо" вышло в полуфинал Кубка России
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"Мальорка" победила "Алавес" в Ла Лиге
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"Рома" может подписать ветерана "Манчестер Юнайтед"
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Кейн, скорее всего, останется в "Тоттенхэме"
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Пеле вновь попал в больницу
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ПСЖ хочет избавиться от Рамоса
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"Милан" не заинтересован в Доннарумме
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Агент Николсона высказался о будущем игрока в "Спартаке"
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"Шахтер" проиграл турецкому топ-клубу
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18