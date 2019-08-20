Главные новости дня: 19 августа

Теги манчестер юнайтедцска москваспартак москвафилиппе коутиньо

Главные новости дня: 19 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 19 августа.

Дубль Жиго принес "Спартаку" победу над ЦСКА в московском дерби.

"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Вулверхэмптоном".

Официально: Филиппе Коутиньо - перешел в "Баварию".

Голы Месси и Ибрагимовича включены в топ-10 номинантов на премию Пушкаша.

"Атлетико" не будет оспаривать переход Антуана Гризманна в "Барселону".

Стало известно, когда рассмотрят ходатайство Кокорина и Мамаева.

Фанатское объединение "Спартака" "Фратрия" объявило о бойкоте матчей красно-белых.

Леонид Слуцкий может возглавить "Монако".

"Барселона" собирается арендовать Неймара.

Тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри болен пневмонией.

Франк Рибери сделал выбор между "Локомотивом" и "Фиорентиной".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Ювентус" вступил в борьбу за Неймара

"Ювентус" вступил в борьбу за Неймара

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 2 6
2 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 2 6
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2 4
4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2 4
5 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 2 4
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 2 4
7 Борнмут Борнмут 2 4
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2 4
9 Эвертон Эвертон 2 4
10 Бернли Бернли 2 3
11 Норвич Сити Норвич Сити 2 3
12 Лестер Сити Лестер Сити 2 2
13 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2 2
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2 1
15 Челси Челси 2 1
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 2 1
17 Астон Вилла Астон Вилла 2 0
18 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 2 0
19 Саутгемптон Саутгемптон 2 0
20 Уотфорд Уотфорд 2 0
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