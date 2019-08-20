Главные новости дня: 19 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 19 августа.

Дубль Жиго принес "Спартаку" победу над ЦСКА в московском дерби.

"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Вулверхэмптоном".

Официально: Филиппе Коутиньо - перешел в "Баварию".

Голы Месси и Ибрагимовича включены в топ-10 номинантов на премию Пушкаша.

"Атлетико" не будет оспаривать переход Антуана Гризманна в "Барселону".

Стало известно, когда рассмотрят ходатайство Кокорина и Мамаева.

Фанатское объединение "Спартака" "Фратрия" объявило о бойкоте матчей красно-белых.

Леонид Слуцкий может возглавить "Монако".

"Барселона" собирается арендовать Неймара.

Тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри болен пневмонией.

Франк Рибери сделал выбор между "Локомотивом" и "Фиорентиной".

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