Главные новости дня: 19 августа
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 19 августа.
Дубль Жиго принес "Спартаку" победу над ЦСКА в московском дерби.
"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Вулверхэмптоном".
Официально: Филиппе Коутиньо - перешел в "Баварию".
Голы Месси и Ибрагимовича включены в топ-10 номинантов на премию Пушкаша.
"Атлетико" не будет оспаривать переход Антуана Гризманна в "Барселону".
Стало известно, когда рассмотрят ходатайство Кокорина и Мамаева.
Фанатское объединение "Спартака" "Фратрия" объявило о бойкоте матчей красно-белых.
Леонид Слуцкий может возглавить "Монако".
"Барселона" собирается арендовать Неймара.
Тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри болен пневмонией.
Франк Рибери сделал выбор между "Локомотивом" и "Фиорентиной".
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Главные новости дня: 19 августа
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"Ливерпуль" задумался над подписанием еще одного вратаря
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|2
|6
|2
|Арсенал Лондон
|2
|6
|3
|Манчестер Сити
|2
|4
|4
|Манчестер Юнайтед
|2
|4
|5
|Брайтон & Хоув Альбион
|2
|4
|6
|Тоттенхэм
|2
|4
|7
|Борнмут
|2
|4
|8
|Шеффилд Юнайтед
|2
|4
|9
|Эвертон
|2
|4
|10
|Бернли
|2
|3
|11
|Норвич Сити
|2
|3
|12
|Лестер Сити
|2
|2
|13
|Вулверхэмптон
|2
|2
|14
|Кристал Пэлас
|2
|1
|15
|Челси
|2
|1
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|2
|1
|17
|Астон Вилла
|2
|0
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|0
|19
|Саутгемптон
|2
|0
|20
|Уотфорд
|2
|0