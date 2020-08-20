Главные новости дня: 19 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 19 августа.

"Бавария" разгромила "Лион" и вышла в финал Лиги Чемпионов.

Дубль Азмуна принес "Зениту" победу над ЦСКА.

"Спартак" и "Уфа" не выявили победителя в матче РПЛ.

"Локомотив" впервые потерял очки в сезоне в матче с "Уралом".

"Динамо" обыграло "Ростов" в 3-м туре РПЛ.

Рональд Куман возглавил "Барселону".

Сборная Нидерландов назначила нового тренера вместо Кумана, ушедшего в "Барселону".

"Барселона" назвала имя нового спортивного директора.

"Аякс" попал в групповой этап Лиги Чемпионов благодаря победе "Баварии" над "Лионом".

"Боруссия" объявила о переходе бразильца из "Реала".

Александр Кокорин может пропустить еще три матча "Спартака".

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