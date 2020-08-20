Главные новости дня: 19 августа
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 19 августа.
"Бавария" разгромила "Лион" и вышла в финал Лиги Чемпионов.
Дубль Азмуна принес "Зениту" победу над ЦСКА.
"Спартак" и "Уфа" не выявили победителя в матче РПЛ.
"Локомотив" впервые потерял очки в сезоне в матче с "Уралом".
"Динамо" обыграло "Ростов" в 3-м туре РПЛ.
Рональд Куман возглавил "Барселону".
Сборная Нидерландов назначила нового тренера вместо Кумана, ушедшего в "Барселону".
"Барселона" назвала имя нового спортивного директора.
"Аякс" попал в групповой этап Лиги Чемпионов благодаря победе "Баварии" над "Лионом".
"Боруссия" объявила о переходе бразильца из "Реала".
Александр Кокорин может пропустить еще три матча "Спартака".
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
Лента новостей
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Главные новости дня: 19 августа
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"Реал" нашел замену Бензема в "Интере"
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"Аякс" попал в групповой этап Лиги Чемпионов благодаря победе "Баварии" над "Лионом"
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Руди Гарсия: "Баварии" было не так уж легко"
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Флик поделился ожиданиями от финала Лиги Чемпионов с ПСЖ
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Левандовски приблизился к рекорду Роналду в Лиге Чемпионов
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"Бавария" в трех голах от рекорда "Барселоны" в ЛЧ
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Левандовски и Гнабри побили рекорд связки Роналду-Бэйл по голам в одном сезоне Лиги Чемпионов
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Определились финалисты Лиги Чемпионов
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"Бавария" разгромила "Лион" и вышла в финал Лиги Чемпионов
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Карпин прокомментировал поражение от "Динамо"
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Семак раскритиковал лимит на легионеров
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"Зенит" имеет внушительную беспроигрышную серию в домашних матчах РПЛ
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Хавбек "Краснодара" попал в расширенную заявку сборной Нидерландов на матчи Лиги Наций
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Сын Черчесова отбил три пенальти и помог своему клубу пройти в следующий раунд Кубка России
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"Ливерпуль" определился с соперниками на сборе в Австрии
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Дубль Азмуна принес "Зениту" победу над ЦСКА
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"Сочи" нацелился на Попова
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2
Куман: "Сейчас нужно вернуть "Барселону" на ее законное место"
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Газизов высказался об интересе "Наполи" к Джикии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18