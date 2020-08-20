Главные новости дня: 19 августа

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Главные новости дня: 19 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 19 августа.

"Бавария" разгромила "Лион" и вышла в финал Лиги Чемпионов.

Дубль Азмуна принес "Зениту" победу над ЦСКА.

"Спартак" и "Уфа" не выявили победителя в матче РПЛ.

"Локомотив" впервые потерял очки в сезоне в матче с "Уралом".

"Динамо" обыграло "Ростов" в 3-м туре РПЛ.

Рональд Куман возглавил "Барселону".

Сборная Нидерландов назначила нового тренера вместо Кумана, ушедшего в "Барселону".

"Барселона" назвала имя нового спортивного директора.

"Аякс" попал в групповой этап Лиги Чемпионов благодаря победе "Баварии" над "Лионом".

"Боруссия" объявила о переходе бразильца из "Реала".

Александр Кокорин может пропустить еще три матча "Спартака".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Аякс" попал в групповой этап Лиги Чемпионов благодаря победе "Баварии" над "Лионом"

"Аякс" попал в групповой этап Лиги Чемпионов благодаря победе "Баварии" над "Лионом"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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