Главные новости дня: 19 декабря

Теги леонид слуцкийбарселонареал мадридмикель артета

Главные новости дня: 19 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 19 декабря.

Леонид Слуцкий после работы в "Халл Сити" и "Витессе" вернулся в Россию. Специалист возглавил казанский "Рубин".

"Ливерпуль" объявил о первом зимнем трансфере. Новичком мерсисайдцев стал японский форвард Такуми Минамимо.

"Барселона" и "Реал" в "класико" сыграли вничью со счетом 0:0, но эхо матча еще не утихло. Сначала в сети появилась фотография ноги защитника "Реала" Рафаэля Варана после контакта с игроком "Барселоны" Клеманом Лангле. Также королевский клуб хочет послушать аудиозапись переговоров между судьями.

ФИФА огласила итоговый рейтинг сборных по итогам 2019 года.

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду сравнил себя с Майклом Джорданом после своего феноменального гола "Сампдории".

ПСЖ нацелился на главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу. Во Франции Пеп еще не работал.

"Зенит" заинтересовал в переходе полузащитника "Ювентуса" Марко Пьяцы.

Тренер "Манчестер Сити" Микель Артета уходит в "Арсенал". Впрочем, "канонирам" придется заплатить за специалиста.

В АПЛ назвали символическую сборную последнего десятилетия. 

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 17 49
2 Лестер Сити Лестер Сити 17 39
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 17 35
4 Челси Челси 17 29
5 Тоттенхэм Тоттенхэм 17 26
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 17 25
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 17 25
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 17 24
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 17 23
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 17 22
11 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 17 22
12 Бернли Бернли 17 21
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 17 20
14 Борнмут Борнмут 17 19
15 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 17 19
16 Эвертон Эвертон 17 18
17 Астон Вилла Астон Вилла 17 15
18 Саутгемптон Саутгемптон 17 15
19 Норвич Сити Норвич Сити 17 12
20 Уотфорд Уотфорд 17 9
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