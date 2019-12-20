Главные новости дня: 19 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 19 декабря.

Леонид Слуцкий после работы в "Халл Сити" и "Витессе" вернулся в Россию. Специалист возглавил казанский "Рубин".

"Ливерпуль" объявил о первом зимнем трансфере. Новичком мерсисайдцев стал японский форвард Такуми Минамимо.

"Барселона" и "Реал" в "класико" сыграли вничью со счетом 0:0, но эхо матча еще не утихло. Сначала в сети появилась фотография ноги защитника "Реала" Рафаэля Варана после контакта с игроком "Барселоны" Клеманом Лангле. Также королевский клуб хочет послушать аудиозапись переговоров между судьями.

ФИФА огласила итоговый рейтинг сборных по итогам 2019 года.

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду сравнил себя с Майклом Джорданом после своего феноменального гола "Сампдории".

ПСЖ нацелился на главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу. Во Франции Пеп еще не работал.

"Зенит" заинтересовал в переходе полузащитника "Ювентуса" Марко Пьяцы.

Тренер "Манчестер Сити" Микель Артета уходит в "Арсенал". Впрочем, "канонирам" придется заплатить за специалиста.

В АПЛ назвали символическую сборную последнего десятилетия.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru