Главные новости дня: 19 декабря
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 19 декабря.
Леонид Слуцкий после работы в "Халл Сити" и "Витессе" вернулся в Россию. Специалист возглавил казанский "Рубин".
"Ливерпуль" объявил о первом зимнем трансфере. Новичком мерсисайдцев стал японский форвард Такуми Минамимо.
"Барселона" и "Реал" в "класико" сыграли вничью со счетом 0:0, но эхо матча еще не утихло. Сначала в сети появилась фотография ноги защитника "Реала" Рафаэля Варана после контакта с игроком "Барселоны" Клеманом Лангле. Также королевский клуб хочет послушать аудиозапись переговоров между судьями.
ФИФА огласила итоговый рейтинг сборных по итогам 2019 года.
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду сравнил себя с Майклом Джорданом после своего феноменального гола "Сампдории".
ПСЖ нацелился на главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу. Во Франции Пеп еще не работал.
"Зенит" заинтересовал в переходе полузащитника "Ювентуса" Марко Пьяцы.
Тренер "Манчестер Сити" Микель Артета уходит в "Арсенал". Впрочем, "канонирам" придется заплатить за специалиста.
В АПЛ назвали символическую сборную последнего десятилетия.
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Лента новостей
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Главные новости дня: 19 декабря
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1
РФС не будет наказывать Слуцкого за его слова про судей
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2
"Реал" проведет расследование по поводу судейства в матче с "Барселоной"
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"Краснодар" интересуется африканцем, который несколько лет назад покалечил своего сына
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"Реал Сосьедад" забил восемь голов клубу 4-го дивизиона в Кубке Испании
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"Барселона" нацелилась на таланта "Манчестер Юнайтед"
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"Бавария" нацелилась на защитника "Манчестер Сити"
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Экс-форвард "Реала" рассказал, чего не хватило клубу для победы над "Барселоной"
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Слуцкий рассказал о зимних трансферных планах "Рубина"
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1
Легенда "Барселоны" раскритиковал каталонцев за матч с "Реалом"
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В "Тоттенхэме" не исключили возвращения Почеттино
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"Манчестер Сити" потребовал от "Арсенала" компенсацию за Артету
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Стали известны даты матчей между "МЮ" и "Манчестер Сити" в полуфинале Кубка Лиги
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Варан высказался о спорных эпизодах из матча с "Барселоной"
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1
Агуэро, Кейн и ван Дейк вошли в символическую сборную 10-летия АПЛ
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Защитник "Халл Сити" вылечился от рака кишечника
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1
Вальверде - лучший тренер года по версии Club World Ranking
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1
Неймар не попал в топ-30 по итогам года по версии The Guardian
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"Быть патриотом не преступление". Украинский форвард ответил на обвинения в нацизме
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"Звездные войны". Сборная России с помощью Дзюбы анонсировала матч с Бельгией на Евро-2020
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|17
|49
|2
|Лестер Сити
|17
|39
|3
|Манчестер Сити
|17
|35
|4
|Челси
|17
|29
|5
|Тоттенхэм
|17
|26
|6
|Манчестер Юнайтед
|17
|25
|7
|Шеффилд Юнайтед
|17
|25
|8
|Вулверхэмптон
|17
|24
|9
|Кристал Пэлас
|17
|23
|10
|Арсенал Лондон
|17
|22
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|17
|22
|12
|Бернли
|17
|21
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|17
|20
|14
|Борнмут
|17
|19
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|19
|16
|Эвертон
|17
|18
|17
|Астон Вилла
|17
|15
|18
|Саутгемптон
|17
|15
|19
|Норвич Сити
|17
|12
|20
|Уотфорд
|17
|9