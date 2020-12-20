Главные новости дня: 19 декабря

Теги барселонаювентуслионель мессиалександр кокоринливерпуль

Главные новости дня: 19 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 19 декабря.

В чемпионате Италии "Ювентус" на выезде разгромил "Парму".

В чемпионате Германии "Бавария" вырвала победу над "Байером".

В чемпионате Испании "Барселона" и "Валенсия" сыграли вничью. Форвард каталонцев Лионель Месси повторил рекорд легендарного Пеле.

В чемпионате Англии "Эвертон" обыграл "Арсенал". "Ливерпуль" нанес сокрушительное поражение "Кристал Пэлас". "Манчестер Сити" на выезде одолел "Саутгемптон".

Полузащитник московского "Спартака" Алекс Крал стал трансферной целью "Вест Хэма".

Карьера флангового защитника "Барселоны" Муссы Ваге оказалась под угрозой.

Нападающий московского "Спартака" Александр Кокорин может снова стать игроком "Сочи".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Роналду вышел на первое место в списке лучших бомбардиров Серии А

Роналду вышел на первое место в списке лучших бомбардиров Серии А

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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