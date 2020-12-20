Главные новости дня: 19 декабря
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 19 декабря.
В чемпионате Италии "Ювентус" на выезде разгромил "Парму".
В чемпионате Германии "Бавария" вырвала победу над "Байером".
В чемпионате Испании "Барселона" и "Валенсия" сыграли вничью. Форвард каталонцев Лионель Месси повторил рекорд легендарного Пеле.
В чемпионате Англии "Эвертон" обыграл "Арсенал". "Ливерпуль" нанес сокрушительное поражение "Кристал Пэлас". "Манчестер Сити" на выезде одолел "Саутгемптон".
Полузащитник московского "Спартака" Алекс Крал стал трансферной целью "Вест Хэма".
Карьера флангового защитника "Барселоны" Муссы Ваге оказалась под угрозой.
Нападающий московского "Спартака" Александр Кокорин может снова стать игроком "Сочи".
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18