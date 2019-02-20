Главные новости дня: 19 февраля

Теги ливерпульбавария мюнхенлионбарселоналионель месси

Главные новости дня: 19 февраля

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 19 февраля.

В 1/8 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" и "Бавария" разошлись миром, а "Лион" и "Барселона" не выявили победителя.

Пепе стал лучшим игроком чемпионата Франции в январе.

Звезда российского ТВ назвала ребёнка в честь Месси.

Дуглас Коста не поможет "Ювентусу" в матче с "Атлетико".

Сульшер обошёл Моуринью по количеству побед в этом сезоне.

Погба лидирует по числу голов в этом сезоне среди всех центральных хавбеков в топ-5 европейских лигах.

Агент сделал важное заявление о гибели Салы.

На легенду "Зенита" написали заявление в ФСБ.

"Спартак" в пятый раз подряд не смог победить в товарищеском матче.

Суперкубок Испании может пройти в новом формате.

Ванда Нара обвинила итальянскую газету во лжи.

Слуцкий может возглавить английский топ-клуб.

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"Атлетико" - "Ювентус": анонс и прогноз матча 1/8 финала Лиги Чемпионов

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 65
2 Ливерпуль Ливерпуль 26 65
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 26 60
4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 26 51
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 26 50
6 Челси Челси 26 50
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 26 39
8 Уотфорд Уотфорд 26 37
9 Эвертон Эвертон 27 33
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 26 33
11 Борнмут Борнмут 26 33
12 Лестер Сити Лестер Сити 26 32
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 26 27
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 26 27
15 Бернли Бернли 26 27
16 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 26 25
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 26 25
18 Саутгемптон Саутгемптон 26 24
19 Фулхэм Фулхэм 26 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 26 11
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