Главные новости дня: 19 февраля

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 19 февраля.

В 1/8 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" и "Бавария" разошлись миром, а "Лион" и "Барселона" не выявили победителя.

Пепе стал лучшим игроком чемпионата Франции в январе.

Звезда российского ТВ назвала ребёнка в честь Месси.

Дуглас Коста не поможет "Ювентусу" в матче с "Атлетико".

Сульшер обошёл Моуринью по количеству побед в этом сезоне.

Погба лидирует по числу голов в этом сезоне среди всех центральных хавбеков в топ-5 европейских лигах.

Агент сделал важное заявление о гибели Салы.

На легенду "Зенита" написали заявление в ФСБ.

"Спартак" в пятый раз подряд не смог победить в товарищеском матче.

Суперкубок Испании может пройти в новом формате.

Ванда Нара обвинила итальянскую газету во лжи.

Слуцкий может возглавить английский топ-клуб.

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