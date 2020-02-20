Главные новости дня: 19 февраля
Soccernews выделяет главные события из мира футбола 19 февраля.
Состоялись два первых матча 1/8 финала Лиги Чемпионов.
"Аталанта" неожиданно разгромила "Валенсию", за которую забил гол Денис Черышев.
Ослабленный травмами "Тоттенхэм" дома проиграл "РБ Лейпциг", но шансы у англичан еще остаются.
В перенесенном матче чемпионата Англии "Манчестер Сити" победил "Вест Хэм".
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера одержал очередную победу на посту наставника АЕКа.
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси высказал мнение о скандале вокруг клуба.
"Спартак" вернул воспитанника и заявил его за вторую команду.
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд рискует пропустить Евро-2020.
Легендарный Диего Марадона, похоже, продолжает употреблять наркотики.
"Спартак" заявил зимнего новичка команды Александра Соболева.
"Лос-Анджелес Гэлакси" хочет заполучить Месси.
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Лента новостей
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Главные новости дня: 19 февраля
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УЕФА определил лучшего игрока матча "Аталанта" - "Валенсия"
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УЕФА назвал лучшего игрока матча "Тоттенхэм" - "РБ Лейпциг"
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Гвардиола высказался о своем будущем в "Манчестер Сити"
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Месси рассказал, кого он считает главными соперниками "Барселоны" в Лиге Чемпионов
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"РБ Лейпциг" в гостях победил "Тоттенхэм" в Лиге Чемпионов
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1
"Аталанта" уничтожила "Валенсию" в Лиге Чемпионов
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Кимпембе извинился перед Тухелем за слова своего брата
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1
"Манчестер Сити" обыграл "Вест Хэм" в матче АПЛ
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1
Каррера выиграл 67 процентов матчей во главе АЕКа
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ЦСКА обыграл испанский клуб в товарищеском матче
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Наставник "Баварии" Флик получил предложения от других клубов
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Полузащитник "Динамо" перешел в "Тамбов"
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"Милан" показал, как тренируется 38-летний Ибрагимович
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"Чемпионат" сообщил, сколько Фернандеш зарабатывал в "Локомотиве"
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Лидер обороны "Наполи" может пропустить матч с "Барселоной"
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Аленичев назвал главный провальный трансфер "Спартака" в 2019 году
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1
Месси высказался о скандале, связанным с его критикой в соцсетях
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Шишкин вернулся в "Спартак"
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"Интер" летом может бесплатно подписать одного из лидеров сборной Бельгии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|26
|76
|2
|Манчестер Сити
|26
|54
|3
|Лестер Сити
|26
|50
|4
|Челси
|26
|41
|5
|Тоттенхэм
|26
|40
|6
|Шеффилд Юнайтед
|26
|39
|7
|Манчестер Юнайтед
|26
|38
|8
|Вулверхэмптон
|26
|36
|9
|Эвертон
|26
|36
|10
|Арсенал Лондон
|26
|34
|11
|Бернли
|26
|34
|12
|Саутгемптон
|26
|31
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|31
|14
|Кристал Пэлас
|26
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|16
|Борнмут
|26
|26
|17
|Астон Вилла
|26
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|24
|19
|Уотфорд
|26
|24
|20
|Норвич Сити
|26
|18