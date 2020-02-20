Главные новости дня: 19 февраля

Soccernews выделяет главные события из мира футбола 19 февраля.

Состоялись два первых матча 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Аталанта" неожиданно разгромила "Валенсию", за которую забил гол Денис Черышев.

Ослабленный травмами "Тоттенхэм" дома проиграл "РБ Лейпциг", но шансы у англичан еще остаются.

В перенесенном матче чемпионата Англии "Манчестер Сити" победил "Вест Хэм".

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера одержал очередную победу на посту наставника АЕКа.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси высказал мнение о скандале вокруг клуба.

"Спартак" вернул воспитанника и заявил его за вторую команду.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд рискует пропустить Евро-2020.

Легендарный Диего Марадона, похоже, продолжает употреблять наркотики.

"Спартак" заявил зимнего новичка команды Александра Соболева.

"Лос-Анджелес Гэлакси" хочет заполучить Месси.

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