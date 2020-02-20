Главные новости дня: 19 февраля

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Главные новости дня: 19 февраля

Soccernews выделяет главные события из мира футбола 19 февраля.

Состоялись два первых матча 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Аталанта" неожиданно разгромила "Валенсию", за которую забил гол Денис Черышев.

Ослабленный травмами "Тоттенхэм" дома проиграл "РБ Лейпциг", но шансы у англичан еще остаются.

В перенесенном матче чемпионата Англии "Манчестер Сити" победил "Вест Хэм".

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера одержал очередную победу на посту наставника АЕКа.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси высказал мнение о скандале вокруг клуба.

"Спартак" вернул воспитанника и заявил его за вторую команду.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд рискует пропустить Евро-2020.

Легендарный Диего Марадона, похоже, продолжает употреблять наркотики.

"Спартак" заявил зимнего новичка команды Александра Соболева.

"Лос-Анджелес Гэлакси" хочет заполучить Месси.

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"РБ Лейпциг" в гостях победил "Тоттенхэм" в Лиге Чемпионов

"РБ Лейпциг" в гостях победил "Тоттенхэм" в Лиге Чемпионов

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 26 76
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 26 54
3 Лестер Сити Лестер Сити 26 50
4 Челси Челси 26 41
5 Тоттенхэм Тоттенхэм 26 40
6 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 26 39
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 26 38
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 26 36
9 Эвертон Эвертон 26 36
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 26 34
11 Бернли Бернли 26 34
12 Саутгемптон Саутгемптон 26 31
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 26 31
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 26 30
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 26 27
16 Борнмут Борнмут 26 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 26 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 26 24
19 Уотфорд Уотфорд 26 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 26 18
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