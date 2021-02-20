Главные новости дня: 19 февраля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 19 февраля.

Россия в таблице коэффициентов УЕФА: Португалия ещё оторвалась, Нидерланды и Бельгия приблизились.

Килиан Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов.

Определён лучший игрок недели в Лиге Европы.

"Тамбов" продолжит играть в РПЛ и Кубке России.

"Спартак" исключил Остона Урунова из заявки команды на РПЛ.

"Уфа" готова арендовать у "Спартака" Остона Урунова.

"Барселона" получила от "Атлетико" 5 миллионов за Луиса Суареса, не поставив в известность игрока.

"Манчестер Сити" ухудшил условия контракта для Лионеля Месси.

"Рубин" отказался подписывать Марека Хамшика.

"Лион" удержал победу над "Брестом" и возглавил Лигу 1.

"Спартак" дозаявил Педро Рошу.

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