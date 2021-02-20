Главные новости дня: 19 февраля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 19 февраля.
Россия в таблице коэффициентов УЕФА: Португалия ещё оторвалась, Нидерланды и Бельгия приблизились.
Килиан Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов.
Определён лучший игрок недели в Лиге Европы.
"Тамбов" продолжит играть в РПЛ и Кубке России.
"Спартак" исключил Остона Урунова из заявки команды на РПЛ.
"Уфа" готова арендовать у "Спартака" Остона Урунова.
"Барселона" получила от "Атлетико" 5 миллионов за Луиса Суареса, не поставив в известность игрока.
"Манчестер Сити" ухудшил условия контракта для Лионеля Месси.
"Рубин" отказался подписывать Марека Хамшика.
"Лион" удержал победу над "Брестом" и возглавил Лигу 1.
"Спартак" дозаявил Педро Рошу.
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Директор "Фиорентины" объяснил отсутствие Кокорина в составе команды
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9 игроков "Реала" пропустят матч с "Вальядолидом", в заявку внесены 5 воспитанников из "Кастильи"
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"Лион" удержал победу над "Брестом" и возглавил Лигу 1
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"Кальяри" уступил "Торино" в матче Серии А
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"Вольфсбург" на выезде разобрался с "Арминией"
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Доннарумма просит "Милан" сделать его самым высокооплачиваемым вратарём в мире
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Директор "Фиорентины" объяснил отсутствие Кокорина в составе команды
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Футболист "Локомотива" разорвал контракт с клубом и уходит в "Ростов"
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"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" намерены активизироваться в переговорах по Райсу
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1
Куман продолжает верить в Деста
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Экс-игрок сборной Франции Кабай объявил о завершении карьеры
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"Фиорентина" разгромила "Специю". Кокорин остался в запасе
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Клуб ФНЛ отказался от услуг Ленина
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18