Главные новости дня: 19 февраля

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Главные новости дня: 19 февраля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 19 февраля.

Россия в таблице коэффициентов УЕФА: Португалия ещё оторвалась, Нидерланды и Бельгия приблизились.

Килиан Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов.

Определён лучший игрок недели в Лиге Европы.

"Тамбов" продолжит играть в РПЛ и Кубке России.

"Спартак" исключил Остона Урунова из заявки команды на РПЛ.

"Уфа" готова арендовать у "Спартака" Остона Урунова.

"Барселона" получила от "Атлетико" 5 миллионов за Луиса Суареса, не поставив в известность игрока.

"Манчестер Сити" ухудшил условия контракта для Лионеля Месси.

"Рубин" отказался подписывать Марека Хамшика.

"Лион" удержал победу над "Брестом" и возглавил Лигу 1.

"Спартак" дозаявил Педро Рошу.

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"Лион" удержал победу над "Брестом" и возглавил Лигу 1

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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