Главные новости дня: 19 февраля

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Главные новости дня: 19 февраляФото: твиттер "Тоттенхэма"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 19 февраля.

"Тоттенхэм" в компенсированное время вырвал победу над "Манчестер Сити".

"Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал" побеждают в 26-м туре АПЛ.

"Реал" разгромил "Алавес" в матче Ла Лиги.

"Атлетико" разгромил "Осасуну" в матче Ла Лиги.

"Милан" потерял очки в матче с "Салернитаной".

ПСЖ проиграл "Нанту" в матче Лиги 1.

Американские инвесторы купили часть акций "Аталанты".

Серхио Агуэро может войти в тренерский штаб сборной Аргентины.

"Атлетико" определил главного кандидата на замену Диего Симеоне.

Мемфис Депай может вернуться в "Лион".

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ПСЖ проиграл "Нанту" в матче Лиги 1

ПСЖ проиграл "Нанту" в матче Лиги 1

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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