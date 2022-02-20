Главные новости дня: 19 февраля
Фото: твиттер "Тоттенхэма"
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 19 февраля.
"Тоттенхэм" в компенсированное время вырвал победу над "Манчестер Сити".
"Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал" побеждают в 26-м туре АПЛ.
"Реал" разгромил "Алавес" в матче Ла Лиги.
"Атлетико" разгромил "Осасуну" в матче Ла Лиги.
"Милан" потерял очки в матче с "Салернитаной".
ПСЖ проиграл "Нанту" в матче Лиги 1.
Американские инвесторы купили часть акций "Аталанты".
Серхио Агуэро может войти в тренерский штаб сборной Аргентины.
"Атлетико" определил главного кандидата на замену Диего Симеоне.
Мемфис Депай может вернуться в "Лион".
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Лента новостей
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Главные новости дня: 19 февраля
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ПСЖ проиграл "Нанту" в матче Лиги 1
-
"Реал" разгромил "Алавес" в матче Ла Лиги
-
"Милан" потерял очки в матче с "Салернитаной"
-
Конте прокомментировал победу над "Манчестер Сити"
-
"Ференцварош" Черчесова не смог обыграть аутсайдера чемпионата Венгрии
-
"Тоттенхэм" прервал длительную беспроигрышную серию "Манчестер Сити"
-
Месси проводит 800-й матч на клубном уровне
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1
Гвардиола прокомментировал поражение от "Тоттенхэма"
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Араухо сможет сыграть против "Валенсии"
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"Кадис" сыграл вничью с "Хетафе"
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"Айнтрахт" уступил "Кельну" в матче Бундеслиги
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"Тоттенхэм" в компенсированное время вырвал победу над "Манчестер Сити"
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Агент Карраскаля прокомментировал переход игрока в ЦСКА
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"Рома" Моуринью вырвала ничью в матче с "Вероной"
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Хави высказался о предстоящем матче с "Валенсией"
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"Ланс" и "Лион" не выявили победителя в матче Лиги 1
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Квальярелла забивает в Серии А 18 лет кряду
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Экс-игрок "Фиорентины" иронично высказался о Кокорине
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Шапи забил 3-й гол за "Гиресунспор" и вышел на вторую строчку в списке бомбардиров клуба
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18