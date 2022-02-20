Главные новости дня: 19 февраля

Фото: твиттер "Тоттенхэма"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 19 февраля.

"Тоттенхэм" в компенсированное время вырвал победу над "Манчестер Сити".

"Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал" побеждают в 26-м туре АПЛ.

"Реал" разгромил "Алавес" в матче Ла Лиги.

"Атлетико" разгромил "Осасуну" в матче Ла Лиги.

"Милан" потерял очки в матче с "Салернитаной".

ПСЖ проиграл "Нанту" в матче Лиги 1.

Американские инвесторы купили часть акций "Аталанты".

Серхио Агуэро может войти в тренерский штаб сборной Аргентины.

"Атлетико" определил главного кандидата на замену Диего Симеоне.

Мемфис Депай может вернуться в "Лион".

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