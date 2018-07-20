Главные новости дня: 19 июля

Сегодня, 19 июля, в мире футбола произошло немало интересных событий.

Начнем с того, что "Уфа" узнала своего соперника по второму квалификационному раунду Лиги Европы.

На уровне сборных Хорватия приняла решение о медали ЧМ-2018 для Калинича, а Испания представила нового наставника.

Такие клубы, как "Тоттенхэм", ПСЖ, "Бавария", "Атлетико" и "Наполи" представили новые комплекты своих форм.

Из трансферных слухов можно отметить, что Рабьо выбрал место продолжения карьеры, "Барселона" готовит солидное предложение по Азару, ПСЖ готов продать Неймара и "Реал" сделал предложение по Азару.

Из официальных сделок: ЦСКА продлил контракт с Гончаренко, "Ювентус" объявил о возвращении Спинаццолы, "Краснодар" подписал Сиднея и Куэву, а также главный трансфер дня - переход Алиссона из "Ромы" в "Ливерпуль".

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