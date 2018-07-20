Главные новости дня: 19 июля

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Главные новости дня: 19 июля

Сегодня, 19 июля, в мире футбола произошло немало интересных событий.

Начнем с того, что "Уфа" узнала своего соперника по второму квалификационному раунду Лиги Европы.

На уровне сборных Хорватия приняла решение о медали ЧМ-2018 для Калинича, а Испания представила нового наставника.

Такие клубы, как "Тоттенхэм", ПСЖ, "Бавария", "Атлетико" и "Наполи" представили новые комплекты своих форм.

Из трансферных слухов можно отметить, что Рабьо выбрал место продолжения карьеры, "Барселона" готовит солидное предложение по Азару, ПСЖ готов продать Неймара и "Реал" сделал предложение по Азару.

Из официальных сделок: ЦСКА продлил контракт с Гончаренко, "Ювентус" объявил о возвращении Спинаццолы, "Краснодар" подписал Сиднея и Куэву, а также главный трансфер дня - переход Алиссона из "Ромы" в "Ливерпуль".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru

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Официально: Алиссон - игрок "Ливерпуля"

Официально: Алиссон - игрок "Ливерпуля"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
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