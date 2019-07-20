Главные новости дня: 19 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 19 июля.

Алжир обыграл Сенегал в финале Кубка Африки-2019.

В РПЛ учредили новые награды футболистам и тренерам.

"Локомотив" объявил о продлении контракта с Гильерме.

VAR дебютирует в РПЛ на матче между "Динамо" и "Рубином".

"Барселона" объявила о возвращении Виктора Вальдеса.

"Бенфика", "Монако" и "Порту" лидируют по продажам игроков среди европейских клубов.

ПСЖ может продать Неймара для увеличения зарплаты Мбаппе.

Федерация футбола Испании начала проверку трансфера Гризманна в "Барселону".

Во ФСИН прокомментировали видео с Кокориным и Мамаевым, играющими в футбол в колонии.

УЕФА отстранила бельгийский клуб от еврокубков за участие в договорных матчах.

Опубликован новый трейлер футбольного симулятора FIFA 20.

Экс-игрокам сборной Англии предлагали деньги за критику ЧМ-2022 в Катаре.

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