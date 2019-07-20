Главные новости дня: 19 июля

Теги алжирсенегаллокомотив москваантуан гризманн

Главные новости дня: 19 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 19 июля.

Алжир обыграл Сенегал в финале Кубка Африки-2019.

В РПЛ учредили новые награды футболистам и тренерам.

"Локомотив" объявил о продлении контракта с Гильерме.

VAR дебютирует в РПЛ на матче между "Динамо" и "Рубином".

"Барселона" объявила о возвращении Виктора Вальдеса.

"Бенфика", "Монако" и "Порту" лидируют по продажам игроков среди европейских клубов.

ПСЖ может продать Неймара для увеличения зарплаты Мбаппе.

Федерация футбола Испании начала проверку трансфера Гризманна в "Барселону".

Во ФСИН прокомментировали видео с Кокориным и Мамаевым, играющими в футбол в колонии.

УЕФА отстранила бельгийский клуб от еврокубков за участие в договорных матчах.

Опубликован новый трейлер футбольного симулятора FIFA 20.

Экс-игрокам сборной Англии предлагали деньги за критику ЧМ-2022 в Катаре.

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Федерация футбола Испании начала проверку трансфера Гризманна в "Барселону"

Федерация футбола Испании начала проверку трансфера Гризманна в "Барселону"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
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