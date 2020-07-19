Главные новости дня: 19 июля

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"Истанбул Башакшехир" досрочно стал чемпионом Турции.

"Локомотив" занял второе место в РПЛ и получил путевку в Лигу Чемпионов.

"Краснодар" в меньшинстве проиграл "Динамо" в РПЛ.

"Челси" обыграл "Манчестер Юнайтед" и вышел в финал Кубка Англии.

Газизов в шоке от баннера фанатов "Зенита" про Федуна.

"Спартак" не выигрывает трофеи третий год подряд.

Определились финалисты Кубка России.

"Тоттенхэм" разгромил "Лестер", который борется за место в Лиге Чемпионов

"Локомотив" расстанется с Мариу, с Рыбусом будет продлен контракт.

Юрий Семин может возглавить "Урал".

"Спартак" выступил с заявлением о возможной вспышке коронавируса в клубе.

"Барселона" занимает первое место по количеству голов в XXI веке.

Стало известно, кто может возглавить "Барселону".
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"Истанбул Башакшехир" досрочно стал чемпионом Турции

"Истанбул Башакшехир" досрочно стал чемпионом Турции

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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