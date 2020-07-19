Главные новости дня: 19 июля

"Истанбул Башакшехир" досрочно стал чемпионом Турции.

"Локомотив" занял второе место в РПЛ и получил путевку в Лигу Чемпионов.

"Краснодар" в меньшинстве проиграл "Динамо" в РПЛ.

"Челси" обыграл "Манчестер Юнайтед" и вышел в финал Кубка Англии.

Газизов в шоке от баннера фанатов "Зенита" про Федуна.

"Спартак" не выигрывает трофеи третий год подряд.

Определились финалисты Кубка России.

"Тоттенхэм" разгромил "Лестер", который борется за место в Лиге Чемпионов

"Локомотив" расстанется с Мариу, с Рыбусом будет продлен контракт.

Юрий Семин может возглавить "Урал".

"Спартак" выступил с заявлением о возможной вспышке коронавируса в клубе.

"Барселона" занимает первое место по количеству голов в XXI веке.

Стало известно, кто может возглавить "Барселону".