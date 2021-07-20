Главные новости дня: 19 июля

Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 19 июля.

Кокорин забил первый гол за "Фиорентину" (видео).

"Милан" объявил об аренде Браима Диаса у "Реала".

Обмен Гризманна на Сауля сорвался.

"Арсенал" купил бельгийского таланта.

"Сочи" узнал потенциального соперника в 3-м раунде квалификации Лиги конференций.

"Рубин" узнал потенциального соперника в квалификации Лиги конференций.

Результаты жеребьевки 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

"Спартак" сыграет с "Бенфикой" в квалификации Лиги чемпионов.

Мбаппе не верит в победу ПСЖ в Лиге чемпионов.

Чемпионат Уругвая приостановлен из-за самоубийства футболиста.

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