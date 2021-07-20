Главные новости дня: 19 июля

Теги спартак москвалига чемпионов уефареал мадридбарселона

Главные новости дня: 19 июляФото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 19 июля.

Кокорин забил первый гол за "Фиорентину" (видео).

"Милан" объявил об аренде Браима Диаса у "Реала".

Обмен Гризманна на Сауля сорвался.

"Арсенал" купил бельгийского таланта.

"Сочи" узнал потенциального соперника в 3-м раунде квалификации Лиги конференций.

"Рубин" узнал потенциального соперника в квалификации Лиги конференций.

Результаты жеребьевки 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов

"Спартак" сыграет с "Бенфикой" в квалификации Лиги чемпионов.

Мбаппе не верит в победу ПСЖ в Лиге чемпионов.

Чемпионат Уругвая приостановлен из-за самоубийства футболиста.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Кокорин забил первый гол за "Фиорентину" (видео)

Кокорин забил первый гол за "Фиорентину" (видео)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов