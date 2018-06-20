Главные новости дня: 19 июня

Завершился пятый день Чемпионата Мира-2018 года. Главным в нем был матч между сборной России и Египта, в котором россияне одержали блистательную победу (3:1) и практически обеспечили себе выход в плей-офф. Лучшим игроком матча признали Дениса Черышева. После этой встречи Черышев догнал Роналду в списке лучших снайперов ЧМ-2018, но их все равно опережает необычный лидер.

Отчёт о матче Россия - Египет

Видеообзор матча Россия - Египет

Также в этот день Япония одержала неожиданную победу над Колумбией, которая с третьей минуты играла в меньшинстве. Лучшим признали нападающего японцев Юя Осако.

Отчёт о матче Колумбия - Япония

Видеообзор матча Колумбия - Япония

В третьем матче дня Польша встречалась с Сенегалом. Победу одержали сенегальцы, благодаря автоголу соперников и грубейшей ошибке опытного Гжегожа Крыховяка. Лучший в матче - сенегалец Мбайе Ньянг.

Отчёт о матче Польша - Сенегал

Видеообзор матча Польша - Сенегал

Важной новостью стала очередная травма Неймара.

А вот так в Москве проходят дни ЧМ-2018.

Из клубных дел стоит отметить изменения в "Арсенале". Английский клуб подписал Лено и потерял Уилшера. В ближайшее время нового игрока подпишет и "Манчестер Сити". Готовит неожиданный трансфер и "Реал". Буффон вскоре объявит о новом клубе.

Если кто-то не успел, у него еще есть возможность поучаствовать в третьем туре турнира прогнозов ЧМ-2018.

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