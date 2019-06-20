Главные новости дня: 19 июня

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Главные новости дня: 19 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 19 июня.

"Спартак" наконец-то расстался с полузащитником Денисом Глушаковым. Через несколько часов московский клуб покинул еще один ветеран защитник Дмитрий Комбаров.

"Спартак" собирается купить защитника и выбирает между двух вариантов.

Нападающий ПСЖ Неймар заявил о своем желании покинуть клуб. ПСЖ согласен расстаться с игроком, но оценивает его в 300 миллионов евро.

ЦСКА выкупил у "Эвертона" хорватского полузащитника Николу Влашича.

"Барселона" рассматривает вариант с покупкой Неймара и может использовать в его трансфере Антуана Гризманна, который пока что является игроком "Атлетико".

Дортмундская "Боруссия" вернула Матса Хуммельса из "Баварии".

Луис Энрике ушел в отставку с поста наставника сборной Испании, а его преемником стал Роберт Морено.

"Зенит" интересуется бывшим защитником "Спартака" Федором Кудряшовым.

"Милан" назначил главным тренером Марко Джампаоло.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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