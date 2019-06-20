Главные новости дня: 19 июня
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 19 июня.
"Спартак" наконец-то расстался с полузащитником Денисом Глушаковым. Через несколько часов московский клуб покинул еще один ветеран защитник Дмитрий Комбаров.
"Спартак" собирается купить защитника и выбирает между двух вариантов.
Нападающий ПСЖ Неймар заявил о своем желании покинуть клуб. ПСЖ согласен расстаться с игроком, но оценивает его в 300 миллионов евро.
ЦСКА выкупил у "Эвертона" хорватского полузащитника Николу Влашича.
"Барселона" рассматривает вариант с покупкой Неймара и может использовать в его трансфере Антуана Гризманна, который пока что является игроком "Атлетико".
Дортмундская "Боруссия" вернула Матса Хуммельса из "Баварии".
Луис Энрике ушел в отставку с поста наставника сборной Испании, а его преемником стал Роберт Морено.
"Зенит" интересуется бывшим защитником "Спартака" Федором Кудряшовым.
"Милан" назначил главным тренером Марко Джампаоло.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16