Главные новости дня: 19 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 19 июня.

"Севилья" и "Барселона" не выявили победителя в матче Ла Лиги.

"Сочи" разгромил "Ростов" со счетом 10:1. Хет-трик у Кокорина, у Заболотного - дубль.

"Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью в матче АПЛ.

Кокорин высказался о первом тайме матча "Сочи" с "Ростовом".

"Ростов" на 52-й секунде матча с "Сочи" забил гол.

"Ахмат" победил "Крылья Советов" в первом матче РПЛ после возобновления сезона.

"Атлетико" отказался продавать Фелиша за 150 миллионов евро.

Фанаты "Локомотива" анонсировали акции протеста на домашних матчах РПЛ из-за ухода Сёмина.

"Сочи" поиздевался над "Ростовом" перед очным матчем РПЛ.

Официально: "Барселона" выиграла суд у Неймара.

​​​​​​​​​​​​​​Хавбек "Ростова" Попов вылечился от коронавируса.

Жены Карпина и Песьякова адресовали "Сочи" неприличный жест.

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