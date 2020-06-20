Главные новости дня: 19 июня

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Главные новости дня: 19 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 19 июня.

"Севилья" и "Барселона" не выявили победителя в матче Ла Лиги.

"Сочи" разгромил "Ростов" со счетом 10:1. Хет-трик у Кокорина, у Заболотного - дубль.

"Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью в матче АПЛ.

Кокорин высказался о первом тайме матча "Сочи" с "Ростовом".

"Ростов" на 52-й секунде матча с "Сочи" забил гол.

"Ахмат" победил "Крылья Советов" в первом матче РПЛ после возобновления сезона.

"Атлетико" отказался продавать Фелиша за 150 миллионов евро.

Фанаты "Локомотива" анонсировали акции протеста на домашних матчах РПЛ из-за ухода Сёмина.

"Сочи" поиздевался над "Ростовом" перед очным матчем РПЛ.

Официально: "Барселона" выиграла суд у Неймара.

​​​​​​​​​​​​​​Хавбек "Ростова" Попов вылечился от коронавируса.

Жены Карпина и Песьякова адресовали "Сочи" неприличный жест.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Севилья" и "Барселона" не выявили победителя в матче Ла Лиги

"Севилья" и "Барселона" не выявили победителя в матче Ла Лиги

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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