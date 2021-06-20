Главные новости дня: 19 июня

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Главные новости дня: 19 июняФото: твиттер УЕФА

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 19 июня.

Сборная Германии обыграла Португалию в самом результативном матче Евро-2020.

Сборная Франции не смогла обыграть Венгрию на Евро-2020.

Испания сыграла вничью с Польшей на Евро-2020.

Сборные Аргентины и Чили добыли минимальные победы в Кубке Америки.

Мемфис Депай перейдет в "Барселону".

Игроку сборной Венгрии стало плохо во время матча Евро-2020 с Францией.

Кристиан Эриксен не сможет играть в Серии А из-за установленного кардиостимулятора.

Зоран Тошич ждёт предложение от ЦСКА.

Серхио Рамос назвал свои финансовые требования.

Зарема Салихова пригрозила двум функционерам "Спартака".

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Осечки Франции и Испании, 6 голов от Германии и Португалии: все результаты Евро-2020 19 июня

Осечки Франции и Испании, 6 голов от Германии и Португалии: все результаты Евро-2020 19 июня

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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