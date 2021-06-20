Главные новости дня: 19 июня
Фото: твиттер УЕФА
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 19 июня.
Сборная Германии обыграла Португалию в самом результативном матче Евро-2020.
Сборная Франции не смогла обыграть Венгрию на Евро-2020.
Испания сыграла вничью с Польшей на Евро-2020.
Сборные Аргентины и Чили добыли минимальные победы в Кубке Америки.
Мемфис Депай перейдет в "Барселону".
Игроку сборной Венгрии стало плохо во время матча Евро-2020 с Францией.
Кристиан Эриксен не сможет играть в Серии А из-за установленного кардиостимулятора.
Зоран Тошич ждёт предложение от ЦСКА.
Серхио Рамос назвал свои финансовые требования.
Зарема Салихова пригрозила двум функционерам "Спартака".
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Лента новостей
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Главные новости дня: 19 июня
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Только две сборные не смогли забить после двух туров Евро-2020
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Анчелотти просит "Реал" подписать защитника дортмундской "Боруссии"
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Только два футболиста забили на трех последних Евро
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Осечки Франции и Испании, 6 голов от Германии и Португалии: все результаты Евро-2020 19 июня
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Испания сыграла вничью с Польшей на Евро-2020
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Хавбек Польши стал самым молодым игроком в истории Евро
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Мората по голам на Евро за сборную Испании уступает только одному футболисту
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"Ювентус" определился с размером предложения по Локателли
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Сантуш: "Заслуженная победа Германии"
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Лёв прокомментировал победу над Португалией
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Роналдиньо неудачно потроллил Серхио Рамоса
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На Евро-2020 забито больше автоголов, чем на трёх прошлых Евро вместе
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Джеко может перебраться в Турцию
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Агент игрока "Лидса" отреагировал на слухи об интересе со стороны ЦСКА
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Дешам прокомментировал ничью с Венгрией
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Португалия стала автором уникального достижения среди европейских сборных
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Сборная Германии обыграла Португалию в самом результативном матче Евро-2020
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Зарема пригрозила двум функционерам "Спартака"
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Роналду повторил рекорд Клозе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18