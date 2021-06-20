Главные новости дня: 19 июня

Фото: твиттер УЕФА

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 19 июня.

Сборная Германии обыграла Португалию в самом результативном матче Евро-2020.

Сборная Франции не смогла обыграть Венгрию на Евро-2020.

Испания сыграла вничью с Польшей на Евро-2020.

Сборные Аргентины и Чили добыли минимальные победы в Кубке Америки.

Мемфис Депай перейдет в "Барселону".

Игроку сборной Венгрии стало плохо во время матча Евро-2020 с Францией.

Кристиан Эриксен не сможет играть в Серии А из-за установленного кардиостимулятора.

Зоран Тошич ждёт предложение от ЦСКА.

Серхио Рамос назвал свои финансовые требования.

Зарема Салихова пригрозила двум функционерам "Спартака".

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