Главные новости дня: 19 марта

Сегодня, 19 марта, в мире футбола произошло немало интересных событий.

Сборная России в преддверии матчей отбора к Евро-2020 потеряла двух игроков. Из-за травм команде не помогут Илья Кутепов и Роман Зобнин.

Однако проблемы испытывает и ближайший соперник россиян сборная Бельгии. Последние тренировки команды пропустил основной форвард Ромелу Лукаку.

УЕФА презентовала мяч отборочного раунда Евро-2020.

Сборная Аргентины представила новую форму. В презентации участвовали лидеры команды Лионель Месси и Пауло Дибала.

"Аякс" переподписал контракт с Марком Овермарсом, которым интересовался "Арсенал".

"Лестер" продлил соглашение с капитаном команды Уэсом Морганом.

"Хоффенхайм" объявил, что в следующем сезоне команду будет тренировать Альфред Шройдер.

France Football включил Фергюсона и Гвардиолу в десятку лучших клубных тренеров в истории.

Британский миллиардер Джим Рэтклифф заинтересован в приобретении "Челси".

Денис Суарес может досрочно вернуться в "Барселону" из аренды.

Дани Алвес согласовал условия нового контракта с ПСЖ.

Пако Алькасер превзошел Мбаппе и Месси по показателю "голы/минута".

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