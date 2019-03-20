Главные новости дня: 19 марта
Сегодня, 19 марта, в мире футбола произошло немало интересных событий.
Сборная России в преддверии матчей отбора к Евро-2020 потеряла двух игроков. Из-за травм команде не помогут Илья Кутепов и Роман Зобнин.
Однако проблемы испытывает и ближайший соперник россиян сборная Бельгии. Последние тренировки команды пропустил основной форвард Ромелу Лукаку.
УЕФА презентовала мяч отборочного раунда Евро-2020.
Сборная Аргентины представила новую форму. В презентации участвовали лидеры команды Лионель Месси и Пауло Дибала.
"Аякс" переподписал контракт с Марком Овермарсом, которым интересовался "Арсенал".
"Лестер" продлил соглашение с капитаном команды Уэсом Морганом.
"Хоффенхайм" объявил, что в следующем сезоне команду будет тренировать Альфред Шройдер.
France Football включил Фергюсона и Гвардиолу в десятку лучших клубных тренеров в истории.
Британский миллиардер Джим Рэтклифф заинтересован в приобретении "Челси".
Денис Суарес может досрочно вернуться в "Барселону" из аренды.
Дани Алвес согласовал условия нового контракта с ПСЖ.
Пако Алькасер превзошел Мбаппе и Месси по показателю "голы/минута".
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|31
|76
|2
|Манчестер Сити
|30
|74
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|30
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|42
|10
|Лестер Сити
|31
|41
|11
|Эвертон
|31
|40
|12
|Борнмут
|31
|38
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|31
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|31
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|31
|14