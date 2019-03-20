Главные новости дня: 19 марта

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Главные новости дня: 19 марта

Сегодня, 19 марта, в мире футбола произошло немало интересных событий.

Сборная России в преддверии матчей отбора к Евро-2020 потеряла двух игроков. Из-за травм команде не помогут Илья Кутепов и Роман Зобнин.

Однако проблемы испытывает и ближайший соперник россиян сборная Бельгии. Последние тренировки команды пропустил основной форвард Ромелу Лукаку.

УЕФА презентовала мяч отборочного раунда Евро-2020.

Сборная Аргентины представила новую форму. В презентации участвовали лидеры команды Лионель Месси и Пауло Дибала.

"Аякс" переподписал контракт с Марком Овермарсом, которым интересовался "Арсенал".

"Лестер" продлил соглашение с капитаном команды Уэсом Морганом.

"Хоффенхайм" объявил, что в следующем сезоне команду будет тренировать Альфред Шройдер.

France Football включил Фергюсона и Гвардиолу в десятку лучших клубных тренеров в истории.

Британский миллиардер Джим Рэтклифф заинтересован в приобретении "Челси".

Денис Суарес может досрочно вернуться в "Барселону" из аренды.

Дани Алвес согласовал условия нового контракта с ПСЖ.

Пако Алькасер превзошел Мбаппе и Месси по показателю "голы/минута".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 31 76
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 30 74
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 30 61
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 30 60
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 30 58
6 Челси Челси 30 57
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 30 44
8 Уотфорд Уотфорд 30 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 31 42
10 Лестер Сити Лестер Сити 31 41
11 Эвертон Эвертон 31 40
12 Борнмут Борнмут 31 38
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 31 35
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 30 33
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 29 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 30 30
17 Бернли Бернли 31 30
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 30 28
19 Фулхэм Фулхэм 31 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 31 14
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